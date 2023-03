Aktualisiert am

Wenn Elektro- oder Haushaltsprodukte kaputtgehen, landen sie heutzutage meist im Müll. Das soll sich nun ändern. Die EU-Kommission will die Hersteller zwingen, mehr Geräte zu reparieren.

Ein Telekom-Mitarbeiter repariert ein Mobiltelefon an einer Handy-Reparatur-Station in Frankfurt. Bild: Finn Winkler

Ob Handy, Fernseher, Waschmaschine oder Laptop, Verbraucherprodukte müssen in der Europäischen Union mindestens zwei Jahre lang funktionieren. So schreibt es das Gewährleistungsrecht vor. Wie die Verkäufer damit umgehen, wenn ein Gerät während dieses Zeitraums dennoch – vom Verbraucher unverschuldet – kaputtgeht, ist bisher aber weitgehend ihnen überlassen. Sie können es reparieren, aber auch schlicht Ersatz anbieten. Das, so zumindest sind das Europaparlament und die Europäische Kommission überzeugt, hat dazu geführt, dass immer mehr Produkte im Müll landen. Eine halbe Tonne Abfall produziert jeder EU-Bürger im Jahr. Zudem gibt es stets den – unbelegten – Verdacht, dass die Hersteller gezielt Schwachstellen einbauen, damit Geräte früher kaputtgehen. Damit sie nach Ablauf der Gewährleistung neue Geräte verkaufen können.

Die Europäische Kommission will den Verbrauchern deshalb jetzt einen Rechtsanspruch auf Reparatur verschaffen. Die Hersteller wären damit zumindest in den zwei Jahren der Gewährleistungspflicht dazu verpflichtet, kaputte Geräte zu reparieren, wenn der Kunde das wünscht. Die Gewährleistungsfrist verlängert sich dadurch allerdings nicht. Sie läuft weiterhin zwei Jahre nach dem Kauf des Produkts ab. Zudem gibt es eine Einschränkung: Wenn die Reparatur nachweislich teurer wäre als ein Ersatzprodukt, erlischt das Recht auf Reparatur.

Die Europäische Kommission geht aber noch einen Schritt weiter. Sie will auch nach Ablauf der zwei Jahren die Reparatur von Haushaltsgeräten fördern. Schon heute schreibt die EU für viele Geräte vor, dass sie für einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren – nach Ablauf der Gewährleistung allerdings nicht kostenlos – reparierbar sein müssen. Dazu gehören etwa Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler, Bildschirme, Staubsauger oder Server. Auch für Mobiltelefone, schnurlose Telefone und Tablets soll das bald gelten. Das scheitert aber häufig daran, dass es für die Verbraucher zu kompliziert ist, eine Reparaturwerkstatt zu finden. Die Mitgliedstaaten sollen dafür künftig Online-Plattformen schaffen, auf denen die Kunden Werkstätten finden können. Diese wiederum sollen ein Standardformular zu Kosten und Dauer der Reparatur bereitstellen, um die Angebote vergleichbar zu machen.

EU hofft auf positive Folgen für Umwelt und Klima

Die Kommission erhofft sich von dem Gesetzesvorschlag positive Folgen für Umwelt und Klima. Die EU könne durch das Recht auf Reparatur innerhalb von 15 Jahren 18,5 Millionen Tonnen Treibhausgase, 1,8 Millionen Tonnen Rohstoffe und 3 Millionen Tonnen Abfall einsparen. Hersteller und Verkäufer wiederum könnten in diesem Zeitraum 15,6 Milliarden Euro sparen, wenn sie Produkte nicht einfach wegschmeißen, sondern reparieren, schätzt die Kommission.

Der Vorschlag der Kommission muss von Europaparlament und Mitgliedstaaten angenommen werden, damit er in Kraft treten kann. Zumindest am Europaparlament dürfte er nicht scheitern. Das fordert das Recht auf Reparatur schon seit Langem. Vor zwei Jahren hatte die Kommission mit einer klaren Mehrheit von 574 Stimmen bei 22 Gegenstimmen und 95 Enthaltungen dazu aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen.