Kurz sah es aus, als müsse die EU-Kommission die geplante Verabschiedung ihrer Gesetzesvorhaben zur Bergbauoffensive und der Zukunft grüner Technologien in Europa verschieben. Es waren zu wenige Kommissare da. Nur wenn zwölf anwesend sind, ist die Behörde laut Satzung beschlussfähig. Weil aber viele wegen des ungewöhnlichen Termins am Donnerstag nicht in Brüssel waren, war die Nervosität groß, als nur elf Platz nahmen – bis die verspätete Verkehrskommissarin Adina Vălean doch eintrudelte. Dabei hätte es auch inhaltlich noch Diskussionsbedarf gegeben. Einige Kommissare seien alles andere als glücklich. „Zu viele alte Rezepte, zu viel Planwirtschaft“, hieß es später. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe beide Vorhaben aber durchgedrückt.

Tatsächlich schlägt die Kommission mit dem „Critical Raw Materials Act“, der Abbau, Veredelung und Recycling von 18 strategisch wichtigen Rohstoffen fördern soll, sowie dem „Net Zero Industry Act“, der die Ansiedlung zukunftsweisender grüner Technologien unterstützen soll, ein neues Kapital in der Industriepolitik auf. Die beiden Gesetze sollen die EU unabhängiger von China machen und verhindern, dass sie im Wettbewerb mit den USA und China zurückfällt. Sie sind eine Antwort auf das Programm „Made in China 2025“ und den „Inflation Reduc­tion Act“ (IRA), mit dem die USA rund 369 Milliarden Dollar für grüne Technologien bereitstellen, gleichermaßen.

Von 0 auf 40 in 7 Jahren

Die Kommission will darauf vor allem reagieren, indem sie Quoten für die Förderung und Produktion ausruft. Das Rohstoffgesetz sieht vor, dass Ende des Jahrzehnts 10 Prozent der benötigten wich­tigen Rohstoffe in Europa abgebaut werden. Dabei geht es etwa um das auch als „weißes Gold“ bezeichnete Lithium oder um seltene Erden, die für die Herstellung von Smartphones, Windrädern oder Au­tobatterien unverzichtbar sind. 40 Prozent dieser Rohstoffe sollen in der EU weiterverarbeitet oder veredelt werden, 15 Prozent durch Recycling gewonnen werden. Das ist ehrgeizig. Derzeit liegt der Anteil der eigenen Förderung am Verbrauch gerade einmal bei 3 Prozent. Die Zahl der Raffinieren, in denen die Rohstoffe weiterverarbeitet und veredelt werden, tendiere eher gegen null, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

Für die EU ist vor allem ein Problem, dass einzelne Länder – allen voran China – faktisch ein Monopol besitzen. „99 Prozent der Borate, die für Windkraft, Ma­gneten und Halbleiter gebraucht werden, kommen aus der Türkei, 97 Prozent des Magnesiums aus China, 63 Prozent des Kobalts für Batterien und für hochfeste Leichtmetalllegierungen für die Vertei­digung und Luft- und Raumfahrt kommen aus der Demokratischen Republik Kongo“, listet Breton auf. Zudem würden 60 Prozent in China weiterverarbeitet. Vor allem durch den gezielten Aufbau ei­gener Raffinerien hat Peking sich eine einmaligen Position verschafft. „Mit seinem Quasimonopol auf seltene Erden und Dauermagnete hat Peking ein geopolitisches Instrument in der Hand.“ warnt er.