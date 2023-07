EU-Personalpaket : EZB-Spitzenposten gehen wohl nach Spanien und Italien

Wenn in der EU mehrere Spitzenposten zu annähernd gleicher Zeit frei werden, läuft die Wiederbesetzung so gut wie immer auf ein Personalpaket hinaus. So wird es auch im September kommen, wenn die Entscheidungen über Spitzenpositionen in drei EU-Finanzinstitutionen zu treffen sind.

Schon Ende Oktober wechselt Fabio Panetta, bisher Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB), an die Spitze der italienischen Notenbank. Zum Jahresende läuft turnusgemäß die fünfjährige Amtszeit des Chefs der Bankenaufsicht in der EZB, des Italieners Andrea Enria, aus. Ebenfalls zum Jahresende tritt nach zwölf Jahren an der Spitze der Europäischen Investitionsbank (EIB) der FDP-Politiker Werner Hoyer in den Ruhestand.