Ideen von Scholz und Le Maire : EU-Kompromiss zu Corona-Hilfen in Sicht

Die Politik will den schrillen EU-Streit um Maßnahmen in der Coronakrise deeskalieren. Deutschland und Frankreich verständigen sich auf drei Schritte, die Niederlande machen ein Friedensangebot. Umstritten bleiben die Corona-Bonds.

Im schrill gewordenen Streit über europäische Solidarität in der Corona-Krise bemühen sich die Beteiligten um Deeskalation. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Donnerstag in Brüssel, die EU und die EU-Staaten hätten im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise gemeinsam schon jetzt 2,7 Billionen Euro mobilisiert. „Viele rufen jetzt nach etwas wie einem Marshallplan“, sagte von der Leyen. Dafür sei der EU-Haushaltsrahmen 2021 bis 2027 das richtige Instrument. Die Kommission will nach Informationen der F.A.Z. bis Ende April einen neuen Vorschlag dazu vorlegen, wie von 2021 an sehr schnell viel Geld für Investitionen bereitgestellt werden kann.

Bewegung gibt es auch im Streit über die Finanzierung der akuten Krisenfolgen und im Grundsatzkonflikt über die Schaffung neuer Schuldeninstrumente, sogenannter Eurobonds. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire haben am Donnerstag drei konkrete Schritte zur finanziellen Absicherung der Krisenfolgen vorgeschlagen, die nach ihrem Willen schon in der Videokonferenz der Eurogruppe in der kommenden Woche beschlossen werden könnten.

Sicherheitsnetz, Fonds und Kurzarbeitergeld

Erstens plädieren Berlin und Paris dafür, den Euro-Krisenfonds ESM – soweit erforderlich – als „Sicherheitsnetz“ für Staaten zu nutzen, deren Finanzkraft durch die Krise an den Märkten angezweifelt werden könnte. Konkret soll es um den Einsatz erweiterter ESM-Kreditlinien gehen, über welche die Eurogruppe bereits diskutiert hat. Anders als in bisherigen ESM-Programmen müssten mögliche Empfängerländer – es ginge vor allem um Italien – fast keine Auflagen erfüllen. Le Maire sprach in Paris von „sehr leichter Konditionalität“. Um eine mögliche Stigmatisierung einzelner Länder zu vermeiden, sollen die dafür nötigen Regeln für alle Eurostaaten gemeinsam und vorab festgelegt werden.

Zweitens soll ein „paneuropäischer Kreditgarantiefonds“ im Umfang von bis zu 50 Milliarden Euro geschaffen werden. Dieser soll Bank- und Förderbankkredite an kleine und mittlere Unternehmen absichern. Als Garant dieses Fonds soll die Europäische Investitionsbank bereitstehen, möglicherweise mit zusätzlichen Garantien aus den Mitgliedstaaten und dem EU-Haushalt.

Drittens unterstützen die beiden Minister von der Leyens Vorschlag, für ein europäisches Kurzarbeitergeld bis zu 100 Milliarden Euro bereitzustellen.

Keine Einigkeit über Eurobonds

Le Maire lobte einen Vorschlag des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der offenbar ebenfalls zur Entspannung des Konflikts zwischen Den Haag und den südlichen Mitgliedstaaten über europäische Solidarität dienen soll. Rutte schlug einen Fonds für die Bewältigung der medizinischen Folgen der Krise vor, der zwischen 10 und 20 Milliarden umfassen soll. Er will den Fonds durch nationale Beiträge finanzieren. Le Maire nannte die Initiative einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“. Die Niederlande bewiesen damit erstmals einen „klaren Sinn für Solidarität“.

Keine Einigkeit zwischen Berlin und Paris besteht dagegen unverändert in der Frage, ob über die genannten Instrumente hinaus auch noch eine partielle Vergemeinschaftung von Schulden, also Eurobonds, nötig seien. Die Bundesregierung lehnt Eurobonds ab. Le Maire schlug dagegen einen „außergewöhnlichen“ Zusatzfonds vor, der über die EU-Kommission vor allem für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise gemeinsame europäische Anleihen auflegen solle. Dieses Instrument sei aber für die längere Frist gedacht und solle zeitlich befristet werden. Ein mögliches Volumen nannte Finanzminister Le Maire nicht. Offenbar strebt Frankreich damit – anders als Italien – nicht mehr an, Eurobonds so schnell wie möglich einzuführen.