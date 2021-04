Industriestrategie : Wie unabhängig soll die EU werden?

Als die Europäische Kommission im vergangenen Jahr im März ihre Industriestrategie vorgelegt hat, war das Ausmaß der Corona-Pandemie nicht einmal im Ansatz zu erahnen. Deshalb steht schon seit geraumer Zeit fest: Die Industriestrategie braucht ein Update, das die Lehren aus der Krise aufgreift. Schon am Dienstag wollte Binnenmarktkommissar Thierry Breton die neue Industriestrategie präsentieren. Im Mai sollen dann die Staats- und Regierungschefs darüber diskutieren. Breton aber hat die Vorstellung auf den letzten Metern abgeblasen. Innerhalb der Kommission ist ein heftiger Streit darüber entbrannt, wie die EU auf die Erfahrungen der Krise reagieren soll. Auf der einen Seite steht Breton, auf der anderen die beiden verantwortlichen geschäftsführenden Vizepräsidenten Valdis Dombrovskis und Margrethe Vestager. Es geht um Eitelkeiten, vor allem aber darum, wie weit sich die EU von ihrer Politik offener Märkte verabschiedet.

Industriekommissar Breton gesteht die Unstimmigkeiten in der Kommission offen ein. „Eine Einigung nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners ist mir nicht genug“, sagt er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Deshalb habe ich entschieden, die Veröffentlichung der Industriestrategie zu verschieben.“ Geplant ist jetzt, die Strategie in der kommenden Woche vorzulegen. Wie bis dahin aber die offenen Streitpunkte beigelegt werden sollen, ist vollkommen unklar. Beide Seiten hätten, schon seit in der Kommission die Abstimmung des Textes zwischen den einzelnen Ressorts begonnen hat, regelrecht Katz und Maus miteinander gespielt, heißt es in der Kommission. Die Teams von Dombrovskis und Vestager strichen ganze Passagen und heikle Sätze aus den Entwürfen von Breton, kurze Zeit später fänden sie dann auf wundersame Weise wieder den Weg in das Dokument.

Der Frust im Umfeld von Breton ist groß. Dombrovskis und vor allem Vestager verständen einfach nicht, was nun nötig sei, heißt es dort. Ihnen fehle der Blick für das große Ganze. Sie dächten immer noch wie normale Kommissare, nicht wie Vizepräsidenten der Kommission. „Breton ist frustriert, weil niemand erkennt, wie genial er ist“, ätzt die Gegenseite. „Aber wenn wir ihn machen lassen, begeben wir uns auf direktem Weg in die Staatswirtschaft.“

Breton sei ein Überzeugungstäter

Letztlich geht es, wie so häufig in den vergangenen Monaten, um die Frage, wie abhängig die EU von Vorprodukten und Rohstoffen aus Drittstaaten sein will, wie autonom sie sein muss. Die Staats- und Regierungschefs haben die Kommission während der Corona-Krise beauftragt, eine autonome Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Das aber reicht Breton nicht. „Wenn es nach ihm geht, müssen wir in jeder Hinsicht autonom, wenn nicht gleich autark werden“, heißt es im Umfeld von Vestager und Dombrovskis. Der Franzose sei ein Überzeugungstäter, der glaube, er wisse als Einziger und vor allem auch besser als die Industrie selbst, was zu tun sei. Er träume von ausgefeilten Indikatoren für die Entwicklung der Industrie und präzisen Anleitungen, wie auf bestimmte Entwicklungen zu reagieren sei. „Ein totaler Overkill“, stöhnt ein EU-Beamter. Staatliche Feinsteuerung und Protektionismus seien nicht die Antwort auf die Corona-Krise, heißt es anderswo.

Mehr zum Thema 1/

Breton weist das zurück. „Wir wollen uns nicht vom Rest der Welt abschotten. Aber wir müssen auf Augenhöhe agieren – und das bedeutet auch, dass wir die Ansagen machen“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Es geht um die neue Europäische Halbleiter-Allianz, mit der Breton die Europäer zurück an die Weltspitze in der Chipbranche bringen will. Aber Breton lässt keinen Zweifel daran, dass der Ansatz seiner Ansicht nach auf viele andere Branchen übertragen werden muss. Nur so könne die EU in der doppelten Konfrontation mit den Vereinigten Staaten und China bestehen.

Wenn es nach ihm geht, muss die EU nach dem Vorbild der Batterie-, Wasserstoff- und Chip-Allianzen in den verschiedensten wichtigen Industriefeldern tätig werden, immer mit dem Ziel, die Produktion, soweit es eben möglich ist, in die EU zurückzuholen und immer unter dem Motto „Wir machen die Ansagen“, wenn sich Nicht-EU-Unternehmen beteiligen wollen.

In gewisser Weise spiegelt die Auseinandersetzung die Diskussion zwischen den Mitgliedstaaten. Auch dort gibt es eine heftige Debatte darüber, was die auch in Reaktion auf die Corona-Krise im Herbst 2020 vereinbarte „strategische Autonomie“ bedeuten soll. Auch dort ringen traditionell eher liberale Staaten wie die Niederlande, Irland oder die Skandinavier vor allem mit Frankreich darum, wie stark sich die EU von ihrem bisherigen Bekenntnis zu offenen Märkten verabschiedet.