Lehren aus Corona-Krise : Brüssels radikale Pläne gegen Lieferengpässe

Für EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ist die Lehre aus der Corona-Krise und dem russischen Angriff auf die Ukraine klar: Die EU braucht neue Instrumente, um in Krisen die Versorgung mit wichtigen Produkten sicherstellen zu können. Wie sonst will sie verhindern, dass sich die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Impfstoffen, Gesichtsmasken, Halbleitern oder auch Gas wiederholen? Als nächstes könnte die Versorgung mit den für die Produktion von Laptops, Smartphones, LED-Leuchten oder Elektromotoren extrem wichtigen seltenen Erden dran sein. China besitzt auf diese faktisch ein Monopol und das ist in der aktuellen geopolitischen Situation alles andere als beruhigend. Letztlich jedoch geht es der Kommission um alle Arten von Waren oder auch Dienstleistungen, die in Folge von geopolitischen Krisen, dem Klimawandel, Naturkatastrophen, dem Verlust der Biodiversität oder globaler wirtschaftlichen Instabilität in der EU knapp werden könnten.

Darauf, dass die europäischen Unternehmen dafür selbst Vorsorge treffen können, will sich die Europäische Kommission künftig nicht mehr verlassen. Mitte September will sie deshalb ein „Binnenmarkt-Notfallinstrument“ vorstellen. Das soll der EU-Kommission gleich ein ganzes Werkzeug-Set in die Hand geben, um die Versorgung mit einzelnen Produkten in unmittelbaren Krisen, aber auch schon kritischen Situationen direkt zu steuern. Ein Entwurf des Vorschlags liegt der F.A.Z. vor.

Konkrete Lagerbestände wichtiger Waren

Im Extremfall will die EU-Kommission den Mitgliedstaaten vorschreiben, innerhalb eines bestimmten Zeitraums konkrete Lagerbestände wichtiger Waren aufzubauen. Falls diese von den Mitgliedstaaten aufgebauten „strategische Reserven“ nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken, will die Kommission den Staaten Empfehlungen geben, wie sie die Reserven verteilen sollen. Bei drohenden Lieferengpässen will sie zudem auch eine Reorganisation der Lieferketten und der Fertigungslinien sowie den Aufbau neuer Produktionsanlagen vorgeben können.

Vor allem aber will die Kommission in Notfallsituationen direkt in Produktion von wichtigen Waren oder auch Vorprodukten eingreifen. Sie will Unternehmen dann direkt vorschreiben können, welchen Aufträgen sie Vorrang zugestehen sollen. Die Unternehmen sollen sich dem nur widersetzen können, wenn sie das in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt oder sie dazu aus Kapazitätsgründen nicht in der Lage sind. Privatwirtschaftliche Verträge, sprich Verträge mit anderen Unternehmen, sollen indes zurückstehen. Dass das ebenso wie die Regeln für die Neuorganisation oder den Aufbau von Fertigungslinien ein weitgehender Eingriff in die Geschäftsfreiheit ist, gesteht die Kommission ein. Deshalb müssten sie auch genau auf die jeweilige Krise abgestimmt sein und gegen die übergeordneten gesellschaftlichen Interessen abgewogen werden.

„Wachsamkeits-Modus“

Den weitgehenden Rechten der Kommission ist ein mehrstufiges Verfahren vorgeschaltet. In Normalzeiten soll die Kommission zunächst einmal „nur“ auf Empfehlung eines neuen, auch mit Mitgliedern der Staaten besetzten Beratungsgremiums analysieren, wo Engpässe drohen, und ein Frühwarnsystem für kritische Produkte aufbauen. Gibt es ein Ereignis, das die Versorgungssicherheit gefährden könnte, kann Brüssel einen „Wachsamkeits-Modus“ ausrufen. Das erlaubt der Kommission, Unternehmensdaten anzufordern und den Aufbau „strategischer Reserven“ zunächst vorzuschlagen und, falls das nicht ausreicht, vorzuschreiben.

Ist der akute Krisen-Modus ausgerufen, stehen der Kommission dann auch die anderen weitgehenden Durchgriffsrechte wie die Eingriffe in die Produktion zur Verfügung. Die Staaten können die Ausrufung des Wachsamkeits- und Krisen-Modus und auch konkrete Eingriffe der Kommission verhindern. Die Hürde dafür ist aber hoch – so wie es bei der Entscheidung über die Taxonomie war. Nicht gelten sollen die neuen Regeln für Halbleiter, weil es für diese im „Chips Act“ vergleichbare Vorgaben gibt. Ähnlich ist es bei Finanzdienstleistungen.

Neben der Vermeidung von Lieferengpässen wichtiger Güter will die EU-Kommission mit dem Vorschlag verhindern, dass die Mitgliedstaaten in Krisen den Binnenmarkt zu stark einschränken. Das ist vor allem eine Reaktion auf die Erfahrungen unmittelbar nach dem Ausbruch der Corona-Krise, als Staaten wie Frankreich und in Reaktion darauf auch Deutschland nationale Ausfuhrverbote für Gesichtsmasken verhängten. Der Binnenmarkt wurde damals auch sonst stark durch nationale Alleingänge und Grenzkontrollen beeinträchtigt. Hier will Brüssel vor allem durch Transparenz und die bessere Abstimmung nationaler Schritte Abhilfe schaffen.

Im Europaparlament, dass dem Notfallinstrument wie auch der EU-Ministerrat zustimmen muss, damit es in Kraft treten kann, stößt der Vorschlag auf Kritik. „Im Kern setzt das Notfallinstrument das Prinzip um: gemeinsam sind wir in Europa am stärksten“, sagt der Europaabgeordnete Andreas Schwab (CDU). Ob „strategische Reserven“ die Antwort in Zeiten der Globalisierung seien, sei eine andere Frage. Versorgungssicherheit im Krisenfall sicherzustellen sei eine Aufgabe auch für die Unternehmen.