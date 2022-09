Energiekrise : EU-Kommission will „Sondergewinne“ von Energiefirmen abschöpfen

Die EU-Kommission macht ernst und schlägt einen Preisdeckel für russisches Pipelinegas vor. Die Kommission werde schon am Dienstag der kommenden Woche einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorlegen, kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel an. „Das Ziel ist hier klar: Wir müssen Russlands Einnahmen verringern, die Präsident Wladimir Putin nutzt, um seinen grausamen Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren“, sagte sie.

Von der Drohung Putins, dann die Gaslieferungen völlig einzustellen, müsse sich die EU nicht beeindrucken lassen. Putin habe schon die Gaslieferungen an 13 Mitgliedstaaten teilweise oder ganz eingestellt. „Wir sehen, dass er lieber das Gas abfackelt“, sagte die Kommissionspräsidentin. Seine Drohung sei insofern keine Überraschung. „Sie wäre früher oder später sowieso gekommen“, sagte von der Leyen weiter.

Putin hatte den Lieferstopp kurz zuvor beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok angedroht. Die Preise zu deckeln „wäre eine absolut dumme Entscheidung“, sagte Putin dort. Russland werde „gar nichts mehr liefern“, fuhr er fort, „kein Gas, kein Öl, keine Kohle“ – sollten die Lieferungen nicht im wirtschaftlichen Interesse des Landes sein. Von der Leyen sagte, die „beharrliche Vorarbeit“ der vergangenen Monate zahle nun aus.

EU hat sich unabhängig von russischem Gas gemacht

Zu Beginn des Ukraine-Krieges habe der Anteil von russischem Pipeline-Gas an der Gaseinfuhr der EU noch 40 Prozent betragen, heute seien es nur noch 9 Prozent. Die EU-Energieminister sollten nun am Freitag bei ihrem Sondertreffen in Brüssel im Detail über den Vorschlag diskutieren. Die Kommission werde dann anschließend den Gesetzesvorschlag finalisieren.

In einen internen Arbeitspapier („Non Paper“) hatte die EU-Kommission dafür schon verschiedene Optionen aufgelistet. Die Preisobergrenze soll dabei so festgelegt werden, dass Russland mit dem Verkauf des Gases durchaus noch Geld verdienen kann. Als Referenz dafür könnte der Preis herangezogen werden, den die EU zwischen 2010 und 2020 gezahlt hat. Das wären zwischen 5 und 35 Euro je Megawattstunde. Heute liegt der Preis bis zu zehnmal so hoch.

Von der Leyen kündigte an, die Kommission prüfe auch einen Preisdeckel auf anderes Gas, inklusive des häufig aus den USA importierten verflüssigten Gases (LNG). „Die EU müsse sicherstellen, dass auch hier keine extraordinär hohen Preise zahle. Anders als das russische Pipeline-Gas könne LNG aber an andere Abnehmer umgeleitet werden. Das müsse man dabei berücksichtigen.

Die Kommissionspräsidentin äußerte die Hoffnung, dass der Preisdeckel auf russisches Gas den sehr hohen Gaspreis innerhalb der EU beeinflussen werde. Der Druck auf den Preis sei aber wegen des Energiemangels überall auf der Welt groß.

Sondergewinne sollen abgeschöpft werden

Von der Leyen kündigte deshalb eine Reihe weiterer Schritte an, um die Folgen der hohen Gaspreise für Haushalte und Industrie zu entlasten. Dazu gehört der Vorschlag, die „Sondergewinne“ abzuschöpfen, die Betreiber von Wind- und Sonnenparks sowie Atomkraftwerken momentan erzielen, weil der hohe Gaspreis auch den Strompreis in neue Höhen treibt.

Die Einnahmen sollen gezielt an besonders darunter leidende Haushalte und Unternehmen fließen. Auch die Öl- und Gaskonzerne, die momentan große Gewinne machen, sollen eine Solidaritätsabgabe zahlen. Schließlich kündigte von der Leyen einen Vorschlag an, um den Stromverbrauch zu senken. Die Kommission werde verpflichtende Einsparziele für Spitzenverbrauchszeiten vorlegen.

Wenn der Verbrauch zu dieser Zeit gesenkt werden kann, kann die EU eher darauf verzichten, die teuren Gaskraftwerke für die Produktion von Strom anzuwerfen. Schließlich werde die Kommission den Mitgliedstaaten erleichtern, den Energieversorgern Liquiditätshilfen zu geben. Sie müssen momentan unerwartet hohe Beträge vorhalten, um am Markt agieren zu können, sagte von der Leyen. Das beeinträchtige ihre Handelsfähigkeit und somit auch die Stabilität der Märkte.