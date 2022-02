Gegen Engpässe : Die große Chip-Wette

Europa will zur Weltmacht in der Chip-Produktion aufsteigen. Dafür macht die EU den Weg für milliardenschwere Staatshilfen frei. Eine industriepolitische Zeitenwende.

Halbleiter aus Deutschland: In der Fabrik von Infineon in Regensburg Bild: REUTERS

Für Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat die EU keine Wahl. „Wenn wir in den Märkten der Zukunft zu den führenden Kräften gehören wollen und nicht nur der Subunternehmer von wem auch immer sein wollen, muss die EU jetzt handeln“, sagt der Franzose im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dann müsse die EU jetzt in eigene große Halbleiterfabriken investieren, zwei, drei oder vier. „Ein Europa der Megafabriken, das den Eigenbedarf sicherstellen kann und zugleich die Weltmärkte erobern und exportieren kann.“ Dienstag wird es konkret. Dann will Breton den „EU Chips Act“ vorlegen. Mehr als 45 Milliarden Euro soll der mobilisieren, um die EU wieder zu einem Schwergewicht der Chipfertigung zu machen.

Halbleiter sind ein zentraler Baustein jeder modernen Wirtschaft. Ohne sie funktionieren weder Auto noch E-Bike, weder Kran noch Stanzmaschine und weder Staubsauger noch Rasenmäher. Die winzigen Bauteile halten ganze Industrien, und Millionen von Haushalten am Laufen. Bis 2030 soll die EU 20 Prozent der Chips auf der Welt fertigen. Dieses Ziel haben Breton und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen Jahr ausgerufen. Das ist eine enorme Herausforderung. Heute liegt der Anteil bei 10 Prozent, und der Markt wird sich bis 2030 verdoppeln. Auch soll die EU nicht irgendwelche Chips herstellen, sondern hochmoderne mit sogenannten Strukturgrößen von 5, 3 und 2 Nanometern oder noch weniger. Das ist Zehntausende Mal feiner als ein menschliches Haar.

Milliarden für Intel

Die Europäische Kommission will so sicherstellen, dass in der EU genügend Halbleiter für das vernetzte Fahren, die Industrie 4.0, Smartphones, Künstliche Intelligenz oder Supercomputer gefertigt werden. „Wir können uns nicht auf eine internationale Arbeitsteilung einlassen, in der Europa Chips von mehr als 20 Nanometer liefert und sich Amerika und Asien den echten Zukunftsmarkt mit Chips von weniger als 5 Nanometer teilen“, sagt Breton. Für ihn ist das eine Frage industrieller Macht.

Um das Ziel zu erreichen, plant Breton nicht weniger als eine Zeitenwende, den endgültigen Schritt vom bisher eher liberalen Modell der EU zur Industriepolitik der französischen Schule. Das Entscheidende ist dabei gar nicht das Geld – auch wenn es Breton durchaus wichtig ist, den 52 Milliarden Dollar (44 Milliarden Euro), mit denen die amerikanische Regierung ihren „Chips Act“ ausstatten will, eine vergleichbare Summe entgegenzusetzen. Aber rund 30 Milliarden Euro haben die EU-Mitgliedstaaten ohnehin bereits für den Ausbau der Chip-Fertigung reserviert. Frisches Geld sind nur 12 Milliarden Euro für ein Programm namens „Chips für Europa“, mit denen die EU bis 2030 Pilotprojekte, Quantenchips oder das Chip-Design fördern soll. Ein 5-Milliarden-Programm mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) soll zudem Start-ups unterstützen.

Das Entscheidende ist jedoch, dass der Chips Act den Weg für Staatshilfen frei macht, die unter den bisherigen Beihilferegeln der EU undenkbar wären. „Das ist etwas völlig Neues, nie Dagewesenes, ein eigenes Gesetz neben dem Beihilferecht“, sagt Breton. Subventionen von 40 oder 50 Prozent für den Bau neuer Fabriken wären kein Problem mehr, heißt es in der Kommission. Die EU steigt in den Subventionswettlauf mit Amerika und Asien um den Bau neuer Chipfabriken ein. Die Weltmarktführer, Taiwan und Südkorea, fördern den Bau neuer Werke seit Jahrzehnten großzügig. China hat die Halbleiterbranche 2015 zur Schlüsselindustrie erhoben und will mit dreistelligen Milliardensummen bis 2030 Weltmarktführer werden. Von den auf der Welt in Bau befindlichen rund zwei Dutzend „Chip Fabs“ werden acht in China hochgezogen. Vor allem das hat die USA dazu bewogen, den Geldbeutel zu öffnen.