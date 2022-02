Taxonomie : EU-Kommission stuft Atomkraft und Erdgas als nachhaltig ein – Kritik folgt

Die EU-Kommission bleibt wie angekündigt bei ihren Plänen, Atomkraft und Erdgas zumindest unter bestimmten Kriterien ein Öko-Label zu geben. Mit der sogenannten Taxonomie, die am Mittwoch in Brüssel vorgestellt wurde, sollen Finanzströme gezielt in nachhaltige Technologien fließen. Kritiker monieren, dass mit Atomkraft und Gas die Taxonomie aber Glaubwürdigkeit verliert und am Ende von Investoren am Kapitalmarkt nicht akzeptiert werden könnte.

Die EU-Kommission machte gegenüber dem vorläufigen Entwurf von Ende 2021 kleinere Anpassungen. Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer der Europäischen Union haben nun vier Monate Zeit, dies noch zu verhindern, was allerdings nicht als wahrscheinlich gilt. Dafür brauchte es eine Mehrheit im Europäischen Parlament oder ein Veto von 20 der 27 EU-Länder.

„Dann gibt es einen Crash“

Konkret sollen beispielsweise Gaskraftwerke in diesem Jahrzehnt als „grün“ gelten, wenn sie ein CO2-Emissionslimit von 270 Gramm je Kilowattstunde nicht überschreiten. Dies ist auch möglich, wenn sie über einen Zeitraum von 20 Jahren bestimmte Werte nicht überschreiten. Damit können auch Gaskraftwerke als nachhaltig gelten, die erst später auf klimafreundlichere Produktionsweisen umstellen oder später nur noch teilweise genutzt werden. Sie sind verpflichtet, bis 2035 auf CO2-ärmere Produktionsweisen umzustellen. Das war zunächst ab 2026 angedacht. Neue Atomkraftwerke müssen für ein Öko-Label eine Baugenehmigung vor 2045 bekommen. Außerdem müssen die Länder, in denen sie entstehen, bis 2050 einen Plan und die finanziellen Mittel haben, radioaktive Abfälle sicher zu entsorgen.

Frankreich ist zu rund 70 Prozent abhängig von Atomstrom und hat durchgesetzt, Atomkraft in die Taxonomie aufzunehmen, was vor allem Deutschland kritisiert. Für andere EU-Länder ist Gas wichtig, um von der noch klimaschädlicheren Kohle wegzukommen.

Deutsche Volkswirte kritisierten den Vorschlag der EU-Kommission umgehend. „Auf Listen festhalten zu wollen, welche Investition genau nachhaltig ist und welche nicht, ist absurd“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest während einer Onlinedebatte mit den Vertretern der übrigen Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstitute. Fuest bezeichnete den Vorschlag gar als „Planwirtschaft“. Er warnte vor der Gefahr, dass schon jetzt, aber auch künftig zu viel Kapital in bestimmte grüne Anlageklassen gelockt wird, die entsprechenden Projekte aber wegen schleppender Planungsverfahren gar nicht schnell genug realisiert werden können. „Dann gibt es einen Crash und wir stehen vor einem Scherbenhaufen“, so Fuest.

Ähnlich kritisch äußerte sich Jan Pieter Krahnen, wissenschaftlicher Direktor des Frankfurter Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE. Ein binäres Modell, das versuche die Welt zu klassifizieren, könne keinen Wandel herbeiführen. „Dieser Vorschlag wird nur dazu führen, die Momentaufnahme zu zementieren“, kritisierte Krahnen.

Er gestand allerdings ein, dass die Forschung die politische Debatte über die Taxonomie verschlafen habe und nun vor vollendeten Tatsachen stehe. Sinnvoller als die geplante EU-Taxonomie sei aber ein Konzept, durch das regelmäßig und flächendeckend grüne Indikatoren sichtbar würden. „Die Politik kann dann Ober- und Untergrenzen definieren, den Rest übernimmt dann der Kapitalmarkt“, sagte Krahnen.