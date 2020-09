Aktualisiert am

EU-Kommissar Gentiloni : Italiens Gentleman in Brüssel

Paolo Gentiloni dürfte sich am Dienstag gefreut haben. Denn es sieht ganz danach aus, dass der italienische EU-Wirtschafts-, Währungs- und Steuerkommissar innerhalb der Brüsseler Behörde an Einfluss gewonnen hat. Gentilonis natürlicher Gegenspieler, der ihm übergeordnete „Exekutiv-Vizepräsident“ Valdis Dombrovskis, soll nach dem Willen von Kommissionschefin Ursula von der Leyen neuer EU-Handelskommissar werden. Angesichts dieser großen neuen Aufgabe dürfte der Lette nicht mehr so viel Zeit dafür haben, als „nordisches“ Gegengewicht zum Italiener zu wirken.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. F.A.Z. Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Gentiloni ist nach dem Franzosen Pierre Moscovici schon der zweite Wirtschaftskommissar aus einem „südlichen“ Land. Dass Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Aufsicht über die Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten vor knapp einem Jahr ausgerechnet einem Italiener anvertraute, sorgte damals für Stirnrunzeln. Nachgelassen hat dieses Stirnrunzeln seither nicht wirklich – zum Beispiel deshalb, weil der Italiener schon wenige Wochen nach seiner Ernennung und noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie eine weitere Lockerung des EU-Stabilitätspakts offiziell zur Diskussion stellte.