Probleme der Klimastrategie : Rückschlag für den Emissionshandel – Stromtrassen in Verzug

Während Deutschland nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil über neue nationale Klimaziele diskutiert, dreht sich in der EU schon alles um die Umsetzung des eben beschlossenen, schärfere Klimaziel für 2030. Um 55 Prozent sollen die Emissionen bis dahin verglichen mit 1990 sinken. Mitte Juli will die Europäische Kommission konkrete Vorschläge dazu vorlegen, wie das geschehen soll. Angesichts der Vielzahl an Detailregeln, mit denen die EU Klimaschutz betreibt, ist das jedoch verständlich. Da ist der Emissionshandel für Industrie, Strombranche und Teile der Luftfahrt, der 40 Prozent des Ausstoßes abdeckt. Für die restlichen 60 Prozent, den Verkehr, den Gebäudesektor und die Landwirtschaft, gibt es nationale Reduktionsziele. Hinzu kommen Einzelziele für die Erhöhung der Energieeffizienz und den Ausbau der Erneuerbaren Energie oder CO2-Grenzwerte für die Autobranche.

Helmut Bünder (bü.), Wirtschaft Folgen Ich folge Christian Geinitz (itz.), Wirtschaft Folgen Ich folge Hendrik Kafsack (hmk.), Wirtschaft Folgen Ich folge



Kurz: Es gibt nicht eine EU-Klimapolitik, sondern viele. Ökonomen werben deshalb seit langem dafür, die Zahl der Ziele zu reduzieren und dafür den Emissionshandel auszuweiten. Der gilt für viele als effizientestes Mittel, um den Ausstoß zu senken. Der Ansatz ist simpel: Die Zahl der Rechte wird gedeckelt. Wer den Ausstoß wie stark senkt, entscheiden danach die Marktteilnehmer. In den vergangenen Monaten hat der Emissionshandel belegt, dass er dafür klare Preissignale senden kann. Am Dienstag hat eine Tonne CO2 erstmals mehr als 50 Euro gekostet.

Warum also nicht auch Verkehr und Gebäude in den Emissionshandel einbeziehen und so den Anteil der abgedeckten Emissionen auf 70 Prozent erhöhen? Die Kommission hat das im vergangenen Herbst schon in Aussicht gestellt, wenn auch ohne zu sagen, wie das genau aussehen soll. Der Teufel liegt im Detail, nicht zuletzt weil die CO2-Vermeidungskosten für die Autobranche sehr viel höher sind als für die Industrie. Nun aber zeigt sich: Die Mitgliedstaaten sind ohnehin strikt dagegen. Das zumindest geht aus einem internen „Drahtbericht“ hervor, in dem der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß die Regierung in Berlin über eine Aussprache informiert, mit der die Staaten ein Gipfeltreffen Ende Mai vorbereitet haben, auf dem das Thema auf der Tagesordnung steht. Der Bericht liegt der F.A.Z. vor.

Angst vor sozialen Folgen

„Viele Mitgliedstaaten äußerten Bedenken gegen eine geplante Ausweitung der CO2-Bepreisung auf weitere Sektoren“, heißt es darin und dann folgt eine Liste von elf Staaten, darunter Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, aber auch Italien, Frankreich oder Zypern. Grund dafür seien die sozialen Folgen der damit einhergehenden höheren Preise für Wohnen und Autofahren. Beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron dürfte nicht zuletzt die Erfahrung mit den „Gelbwesten-Protesten“ eine Rolle spielen, die von der geplanten höheren Besteuerung fossiler Kraftstoffe ausgelöst im Rahmen der französischen Energiewende worden war.

Mehr zum Thema 1/

Dem gegenüber standen nur fünf andere EU-Staaten. „Offen für eine Ausweitung der Kohlenstoff-Bepreisung zeigten sich Deutschland, Österreich, die Niederlande und Dänemark“, heißt es. Deutschland hat zu Beginn des Jahres schon einen nationalen Emissionshandel für Gebäude und Verkehr eingeführt, den es gerne in einem europäischen Rahmen aufgehen lassen würde. Nur Finnland ging so weit, den Emissionshandel als „Kerninstrument für Emissionsminderungen“ zu bezeichnen.