EU-Handelspolitik : Mercosur-Verhandlungen stocken

Die Hoffnung war groß, als Luiz Inácio Lula im Januar das Präsidentenamt in Brasilien übernahm. Der Nachfolger des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro werde den Weg für das EU-Mercosur-Abkommen frei machen, hieß es. Der EU-Lateinamerika-Gipfel Anfang dieser Woche in Brüssel werde den Durchbruch für die größte Freihandelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Einwohnern bringen, zeigte sich Handelskommissar Valdis Dombrovskis noch im Frühjahr sicher. Inzwischen aber ist klar: Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der EU sowie der lateinamerikanischen und karibischen Staaten zum ersten Mal seit 2015 zum Gipfel treffen, wird es zum Mercosur-Abkommen nicht viel mehr als einige warme Worte geben.

Inzwischen kommen in Brüssel Zweifel daran auf, ob es überhaupt noch eine Einigung gibt. Sollte das nicht der Fall sein, wäre es ein enormer Rückschlag: nicht nur für die Handelsambitionen der EU, sondern auch für ihr Ziel, den stetig wachsenden globalen Einfluss und die Abhängigkeit von China zurückzudrängen.

Abkommen ist ausverhandelt - eigentlich

Dabei steht das Abkommen eigentlich seit 2019. Nach zwanzig Jahren Verhandlungen hatten sich beide Seiten auf einen Vertrag geeinigt. Dann aber stellten sich mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, quer. Ihnen ging der Schutz des Regenwalds nicht weit genug. Eine Zusatzerklärung soll das richten. Diese soll alle Unterzeichner verpflichten, die Pariser Klimaschutzziele einzuhalten, zu denen auch der Schutz von Urwäldern zählt. Die Erklärung aber stößt ausgerechnet bei Lula, seit dessen Amtsübernahme die Abholzung nach staatlichen Angaben um immerhin ein Drittel zurückgegangen ist, auf Widerstand.

Schon Mitte Juni hatte sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf ihrer Südamerika-Reise einen Korb von Lula abgeholt. Das Abkommen setze gegenseitiges Vertrauen statt Misstrauen voraus, betonte Lula in der gemeinsamen Pressekonferenz. Anfang Juli legte Lula beim Mercosur-Gipfel nach. Es gehe um Abkommen zwischen strategischen Partnern. Dazu passe es nicht, wenn ein Partner den anderen unter Druck setze. Vor allem aber machte Lula klar, dass die Zusatzerklärung zum Schutz des Regenwalds einen Preis hat. Genau davor hatten EU-Handelsexperten immer gewarnt. „Wir wollen kein Abkommen, das uns dazu verdammt, für immer nur Lieferanten von Rohstoffen zu sein“, sagte er. „Wir wollen über das Abkommen diskutieren, aber wir wollen uns nichts aufzwingen lassen.“ Konkret fordern die Brasilianer etwa Zugeständnisse bei den Vorgaben für öffentliche Ausschreibungen, um die Produktion von Impfstoffen und Medizinprodukten im eigenen Land gezielt fördern zu können.

Womit kommen die Südamerikaner?

Das Problem ist: Die Mercosur-Staaten haben bisher mit einem Gegenangebot für das Zusatzprotokoll auf sich warten lassen. „Ich hoffe aber stark darauf, dass sie nicht mit leeren Händen zum Gipfel anreisen“, sagt der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange (SPD). Auch die EU-Kommission hofft auf „fruchtbare Diskussionen“. Schnell werde es aber auch dann nicht gehen, warnt Lange. Dazu seien die Mehrheitsverhältnisse in Brasilien zu unübersichtlich. Auch einigen wichtigen EU-Staaten geht das Zusatzprotokoll noch nicht weit genug. Frankreich, Irland, Belgien, die Niederlande und vor allem Österreich haben Vorbehalte. Ihnen geht es weniger um den Regenwald als die Angst vor billigen Rindfleischimporten. Die Kommission will das lösen, indem in dem Zusatzprotokoll auch Standards für nachhaltige Landwirtschaft verankert werden. Ob das den Gegnern genügt, ist allerdings offen.

So könnte die EU noch mehr Zeit verlieren – Zeit, die sie nicht hat. Die Kommission warnt seit Langem davor, dass die EU in Lateinamerika wegen der Blockade des Handelsabkommens stetig gegenüber China an Boden verliert. Das ist das Gegenteil dessen, was sie mit der Strategie zum De-Risking von China erreichen will. Zum EU-Lateinamerika-Gipfel liefert das Ifo-Institut Zahlen, wie es in Sachen Handel steht: Von 2011 bis 2021 sind die Exporte der vier Mercosur-Länder, Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay, nach Europa um mehr als 25 Prozent zurückgegangen. Ihr Anteil an der Gesamtausfuhr liegt nur noch bei 14 Prozent. Parallel ist der Anteil Chinas rasant gestiegen. Von nur 2 Prozent im Jahr 2000 stieg er auf 26 Prozent 2021.

China läuft EU den Rang ab

Auf der Importseite sieht das ähnlich aus. Der Anteil Chinas an den Mercosur-Importen ist in den vergangenen 20 Jahren ebenfalls rapide gestiegen und hat 2019 den Anteil der EU überholt. China sei damit heute der wichtigste Handelspartner des Mercosur. Die EU hingegen habe in den letzten Jahren enorm an Bedeutung verloren, warnt die Ifo-Handelsexpertin Lisandra Flach: „Die Ratifizierung des Abkommens ist sowohl für Europa als auch für den Mercosur von zentraler Bedeutung, um ihre Lieferketten breiter aufzustellen und die Abhängigkeit von China zu verringern.“ Auch Veronika Grimm vom Sachverständigenrat fordert, das Abkommen schnell zu ratifizieren.

Immerhin hat die spanische Ratspräsidentschaft angekündigt, die Verabschiedung zum Schwerpunkt ihrer bis Ende des Jahres laufenden Amtszeit durchzuführen. Viel mehr Zeit hat die EU wohl auch nicht. Die Position von Lula werde sich im Laufe des Jahres angesichts seiner wackelnden Mehrheit eher verschlechtern, warnt Lange. Wenn es bis Jahresende keine Einigung gebe, werde es deshalb so bald keinen Durchbruch mehr geben.