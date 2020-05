EU-Handelskommissar Phil Hogan : „Idiotisch, nach innen zu schauen“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

„Sparen wir uns das für die Zeit nach der Krise auf.“ Jetzt müssten sich alle auf die wichtigere Frage konzentrieren, Leben zu retten. Hogan setzt darauf, dass Trump das Interesse der eigenen Wirtschaft nicht aus dem Blick verliert und damit eine Zuspitzung oder Eskalation der schon vor der Corona-Krise stark angespannten Handelsbeziehungen vermieden werden kann. „Ich hätte die Amerikaner gerne wieder dabei“, sagt er.

Das gelte auch für das europäisch-amerikanische Verhältnis. „Ich habe dem amerikanischen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer geschrieben und ihm konkrete Vorschläge gemacht, wie wir etwa beim Abbau von Industriezöllen oder der gegenseitigen Anerkennung von Gesundheitsstandards vorankommen können“, sagt Hogan. Die Corona-Krise habe die Gespräche ausgebremst. So schnell wie zu Jahresanfang gehofft werde es nicht vorangehen. Dennoch bleibe er optimistisch, dass eine einvernehmliche Lösung – wie von Trump und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Januar in Davos diskutiert – in Reichweite liege.

„Ich bin überzeugt, dass eine enge Zusammenarbeit in unser beider Interesse ist und im Interesse der Bevölkerung beider Seiten.“ Nur gemeinsam könnten EU und Vereinigten Staaten den Sprung zurück auf den Wachstumspfad für Wirtschaft und Arbeitsmarkt schaffen. Er habe aber manchmal das Gefühl, dass Trump das nach wie vor nicht in vollem Umfang begriffen habe. Dabei zeige sich an den Investitionen auf der jeweils anderen Seite des atlantischen Ozeans ein klares Bild: Die EU stehe für 68 Prozent der ausländischen Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten. Umgekehrt gingen 59 Prozent der amerikanischen Auslandsinvestitionen in die Europäische Union.

Enttäuscht zeigt sich der Ire von dem langsamen Voranschreiten der Verhandlungen über das künftige Verhältnis der EU mit Großbritannien. „Die britische Regierung zeigt im Augenblick nicht die nötige Ernsthaftigkeit, den Willen, sich zu einigen“, sagt Hogan. „So wie die Verhandlungen laufen, werden wir es nicht schaffen, bis Ende Oktober eine Einigung hinzubekommen.“ Nur dann kann ein harter Bruch nach der Übergangsphase Ende 2020 vermieden werden, in der wirtschaftlich betrachtet weitgehend alles beim Alten bleibt. Hogan wirft der Regierung in London vor, sich in den entscheidenden Punkten von fairen Wettbewerbsbedingungen über Fischerei bis zu den Finanzdienstleistungen stur zu stellen. „Immer nur nach einem Handelsabkommen nach dem Vorbild des EU-Kanada-Abkommens zu rufen ist keine Verhandlungsstrategie“, sagt er.