EU-Gipfeltreffen : Helfen Subventionen gegen die USA?

Emmanuel Macron war auf dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel erwartungsgemäß der Lauteste. Eine „sehr starke, vor allem aber schnelle gesamteuropäische Antwort“ auf den amerikanischen „Inflation Reduction Act“ (IRA) und seine riesigen Unternehmenssubventionen müsse die EU nun finden, forderte der französische Staatspräsident zu Beginn des Treffens. Die Hilfen für Wasserstoff oder Batterien seien in Amerika drei- bis viermal so hoch wie in der EU. Das müsse die EU „matchen“. Der belgischer Ministerpräsident Alexander De Croo warnte gar vor der Deindustrialisierung Europas.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

In den Gesprächen mit Washington über die IRA-Folgen gibt es immerhin Fortschritte: Zumindest die europäischen Autohersteller dürften aus dem 369 Milliarden Euro schweren US-Hilfspaket für grüne Technologien Zugriff auf Subventionen für den Kauf von Elektroautos bekommen (F.A.Z. vom 15. Dezember). Doch die von Macron geforderte „starke und schnelle Antwort“ ist das nicht.