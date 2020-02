Große Differenzen : EU-Gipfel endet ohne neuen Haushalt

Am Ende nutzten alle Gespräche nichts. Nach über 28 Stunden dauernden Verhandlungen gingen die EU-Staats- und Regierungschefs am Freitagabend auseinander, ohne sich auf einen neuen Haushaltsplan für die Jahre 2021 bis 2027 geeinigt zu haben. Ein Termin für die Fortsetzung der Verhandlungen steht noch nicht fest. Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, es sei nicht möglich gewesen, eine Einigung zu erzielen. Zuletzt hatten die Staats- und Regierungschefs einen Kompromissvorschlag debattiert. „Die Differenzen waren einfach zu groß", sagte die Kanzlerin nach dem Scheitern des Sondergipfels zu dem EU-Budget am Freitagabend in Brüssel.

Das vorläufige Scheitern der Gespräche war eigentlich schon am Freitagmorgen abzusehen gewesen. Ratspräsident Charles Michel wollte das aber zunächst nicht wahrhaben und führte die Gespräche den ganzen Tag weiter. Dem Vernehmen nach blieben die „vier Sparsamen“, also die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden bei ihrer Position, dass das EU-Budget auf 1,0 Prozent der Wirtschaftsleistung beschränkt werden müsse.

So gut wie keine Bewegung bis Freitagmittag

Am Freitagnachmittag hatte es noch einmal Bewegung in den Gesprächen gegeben, nachdem Michel die meisten Vertreter der Mitgliedstaaten abermals in „Beichtstuhlgespräche“ gebeten hatte. Danach legte die EU-Kommission neue Zahlen auf den Tisch, mit Konzessionen an die einen und die anderen – und dem Kernvorschlag, das Budget auf 1,049 Prozent der Wirtschaftsleistung festzusetzen. Der Vierergruppe war das zu hoch.

Bis Freitagmittag hatte es in den Verhandlungen so gut wie keine Bewegung gegeben. Den von Michel vor Gipfelbeginn vorgelegten Kompromissvorschlag lehnten die Gipfelteilnehmer einhellig ab. Er hätte die Ausgaben auf 1,074 Prozent der Wirtschaftsleistung oder 1,095 Billionen Euro festgesetzt. Das war den „vier Sparsamen“ zu viel und der Gruppe der 16 „Freunde der Strukturpolitik“ zu wenig. Streit gab es zudem darum, welche Rabatte die Hauptbeitragszahler bekommen sollen, für welche Ausgaben der Haushalt genutzt werden soll (Klimaschutz, Migration und andere moderne Ausgaben oder traditionelle Felder wie die Agrarsubventionen) und ob Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit Kürzungen der EU-Mittel nach sich ziehen sollen.

Mehr zum Thema 1/

Michel hatte daraufhin die gesamte Nacht Einzelgespräche geführt, war aber bei den Teilnehmern auf beinahe schon demonstratives Desinteresse gestoßen. Bundeskanzlerin Merkel etwa hatte den Gipfel nach ihrem Gespräch mit Michel schon gegen zehn Uhr am Donnerstag verlassen. Andere Staats- und Regierungschefs wie Macron und der österreichische Kanzler Sebastian Kurz folgten ihr wenig später. Am Freitagmorgen sah es zunächst nicht danach aus, als hätten die Gespräche der Nacht irgendwelche Bewegung gebracht.

Kanzlerin sieht noch „viel Arbeit“

Mehrere Staats- und Regierungschefs kritisierten die reicheren Ländern. „Wenn jeder nur den Taschenrechner zückt, dann haben wir ein Problem“, sagte Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel. Er habe „keinen Bock jetzt hier rechnen zu müssen, was wir bezahlen, was wir zurückbekommen“. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš sagte, er verstehe nicht, warum die Chefs überhaupt nach Brüssel gerufen worden seien, wenn die Nettozahler-Gruppe nur 1,0 Prozent der Wirtschaftsleistung zahlen wolle. Solange sich die „sparsamen“ Länder nicht bewegten, sei die EU weit von einer Einigung entfernt, sagte der italienische Regierungschef Giuseppe Conte. Er lehne ein „Spar-Konzept für die Zukunft Europas“ ab.

Aus Sicht der „sparsamen Vier“ waren es von Anfang an die Maximalforderungen der „Freunde der Strukturpolitik“, die eine Einigung erschwert haben. Sie hatten sich hinter den Haushaltsvorschlag der Kommission von 2018 gestellt. Der sah ein Budget von 1,114 Prozent oder 1,135 Billionen Euro vor. Das Europaparlament, das dem Haushalt am Ende zustimmen muss, fordert sogar 1,3 Prozent, also noch einmal 190 Milliarden Euro mehr. Nach dem Gespräch mit Merkel, Macron und den „vier Sparsamen“ begann Michel mit der Suche nach einem Weg, unter die Schwelle von 1,07 Prozent zu kommen – auf 1,06, 1,05 oder gar 1,04 Prozent, wie es in EU-Diplomatenkreisen hieß. Schon zuvor hatte es von Seiten der „sparsamen Vier“ Signale gegeben, dass ein Budget von bis zu 1,05 Prozent akzeptabel sein könnte, wenn es zugleich hohe Rabatte auf die Beitragszahlungen gebe.

Die sechs „Chefs“ hatten sich vor dem Treffen mit Michel abgestimmt und sich auf eine gemeinsame Linie geeinigt, die auf das hinauslief, was die Bundesregierung eigentlich vermeiden wollte: „Weniger Geld für die modernen Ausgaben“. Die Europäische Kommission erhielt den Auftrag zu rechnen. Vorgabe: weitere 20 bis 30 Milliarden Euro einzusparen, ohne neue Einschnitte bei der Agrar- und Strukturpolitik. Anders seien Frankreich und die „Freunde der Strukturpolitik“ nicht an Bord zu holen, kommentierten EU-Diplomaten nüchtern. Dann trommelten Merkel und Macron die „Freunde der Strukturpolitik“ zusammen, um sie von ihrem Ansatz zu überzeugen.