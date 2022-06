Schlappe für EU-Kommission : EU-Gericht kassiert Milliarden-Bußgeld für Qualcomm

Aktualisiert am

Auf Messeständen wie hier in Schanghai belegt der US-Chiphersteller die Leistungsfähigkeit seiner Produkte. Bild: Reuters

Die EU-Kommission hat in einem wichtigen Wettbewerbsverfahren vor Gericht abermals eine Niederlage einstecken müssen. Das zuständige EU-Gericht in Luxemburg hat am Mittwoch die Entscheidung der Brüsseler Wettbewerbshüter komplett für nichtig erklärt, gegen den amerikanischen Chiphersteller Qualcomm ein Bußgeld von annähernd einer Milliarde Euro zu verhängen.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

Die Kommission hatte im Januar 2018 gegen das Unternehmen eine Buße von 997 Millionen Euro verfügt und dies damit begründet, dass Qualcomm über Ausschließlichkeitszahlungen an seinen Abnehmer Apple Konkurrenten vom Markt ferngehalten und so seine marktbeherrschende Stellung rechtswidrig missbraucht habe.

Das Gericht hielt der Kommission erhebliche Verfahrensfehler vor. Diese hätten die Verteidigungsrechte von Qualcomm beeinträchtigt, heißt es in der Entscheidung (Az. T-235/18). Das Gericht entkräfte dadurch die Analyse der Kommission „bezüglich des diesem Unternehmen vorgeworfenen Verhaltens“.

Kommission sah wettbewerbswidriges Verhalten

Die Kommission war in ihrer Entscheidung zur Erkenntnis gelangt, dass Qualcomm als Marktführer Konkurrenten mehr als fünf Jahre lang vom Markt für Standard-LTE-Basisband-Chipsätze ausgeschlossen und so seine marktbeherrschende Stellung gefestigt habe.

Konkret nahm die EU-Wettbewerbsbehörde Anstoß daran, dass Qualcomm seinem wichtigsten Kunden Apple mindestens zwischen 2011 und 2016 einen erheblichen Geldbetrag – angeblich mehrere Milliarden Euro – dafür bezahlt habe, dass dieser die für seine iPhones und iPads notwendigen Chipsätze ausschließlich bei Qualcomm bezogen habe. Damit konnte laut Kommission kein Konkurrent, gleich wie gut seine Produkte waren, Qualcomm auf diesem Markt herausfordern.

Das Gericht bescheinigt der Kommission zum einen, sie habe die einzelnen Vorwürfe an Qualcomm nicht genügend belegt und aufgezeichnet. Zudem hätten die Wettbewerbshüter dem Unternehmen mit Blick auf einige Vorwürfe nicht hinreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Zum anderen bezweifelt das Gericht die Analyse der Kommission zur ökonomischen Wirkung der Ausschließlichkeitszahlungen.

Die Behörde habe darin nicht alle relevanten Informationen berücksichtigt. Unter anderem diese Analyse mache die Kommissionsentscheidung rechtswidrig. Es ist ungewöhnlich, dass das EU-Gericht eine Kommissionsentscheidung für komplett nichtig erklärt und damit (vorerst) komplett unwirksam macht.

Das Urteil dürfte weitreichende Folgen für die Prüfpraxis der EU-Behörde haben – denn sie muss offenbar sowohl die Anhörungsrechte verdächtigter Unternehmen verbessern als auch ihre ökonomische Analyse infrage stellen.

Sie kann gegen das Urteil in die nächste (und dann letzte) Instanz ziehen und den Rechtsstreit vor den Europäischen Gerichtshof tragen. Einstweilen kündigte die Kommission nur eine sorgfältige Prüfung des Urteils an.