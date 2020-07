EU-Gericht kippt Forderung : Milliarden-Nachzahlung: Apple gewinnt Steuerstreit mit der EU

Apple muss doch keine 13 Milliarden Euro Steuern in Irland nachzahlen: Das EU-Gericht in Luxemburg hat die Nachforderung der EU-Kommission annulliert.

Im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro für Apple in Irland hat die EU-Kommission eine Schlappe vor Gericht erlitten. Das EU-Gericht in Luxemburg annullierte die Nachforderung der Kommission aus dem Jahr 2016, wie die Richter am Mittwoch mitteilten.

Die Luxemburger Richter mussten in erster Instanz über die Steuerpraxis des Elektronikkonzerns Apple in Irland entscheiden. Außerdem ging es um die Entscheidung der EU-Kommission, dass das Unternehmen 14,3 Milliarden Euro Steuern an den irischen Staat zahlen muss – wobei die Regierung in Dublin das Geld gar nicht haben will. Der Betrag ist der bei weitem höchste in der Geschichte der EU-Beihilfeverfahren.

Dahinter stehen „Tax Rulings“. Das sind „Steuerdeals“, die Steuerbehörden nutzen, um mit einzelnen Unternehmen die Bedingungen von deren Steuerzahlung auszuhandeln. Im Apple-Fall (wie in etlichen weiteren Fällen) hält die EU-Kommission solche Deals für unzulässige Staatshilfen. Sowohl Apple als auch die Regierung in Dublin haben gegen die Kommissionsentscheidung von August 2016 geklagt, wonach das Unternehmen 13 Milliarden Euro plus Zinsen an den irischen Staat zurückzahlen müsse.

Bislang hatte die EU-Behörde gegen das von ihr vermutete Steuerdumping keine Handhabe, weil die Steuerpolitik (etwa die Ausgestaltung der Steuersätze) in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Deshalb ging und geht sie gegen diverse Staaten (neben Irland sind das vor allem Luxemburg, die Niederlande und Belgien) beihilferechtlich vor. Ihr Argument lautet: Wenn ein Land mit einem einzigen Unternehmen die Modalitäten von dessen Steuerzahlungen quasi aushandelt, dann werden dadurch andere Unternehmen benachteiligt, deshalb handelt es sich um eine rechtswidrige Beihilfe. Durch dieses ungewöhnliche Vorgehen steht auch die Reputation der Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager und der Kommission auf dem Spiel.