F.A.Z. exklusiv : EU-Förderbank hat Neugeschäft mit der Türkei eingestellt

Während die europäische Politik nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien über Sanktionen nachdenkt, hat die EU-Förderbank längst Fakten geschaffen. Wegen des zunehmend aggressiveren Auftretens des Regimes des Präsidenten Tayyip Erdogan im In- und Ausland hat die Europäische Investitionsbank EIB, die den Mitgliedsstaaten gehört, ihr Neugeschäft in der Türkei fast gänzlich eingestellt. Nach Informationen der F.A.Z. haben die Bankgremien im bisherigen Verlauf dieses Jahres über kein einziges Vorhaben positiv entschieden. Unterschrieben wurde im Mai lediglich ein schon genehmigtes Darlehen über 67 Millionen Euro für ein Abwasserprojekt.

Traditionell vergibt die EIB jedes Jahr Kredite über rund 1,5 Milliarden Euro an die Türkei. 2016 waren es 2,2 Milliarden. Doch als nach dem Putschversuch jenes Jahres die Repressionen im Ausnahmezustand wuchsen und die Türkei auch europäische Staatsbürger willkürlich festnahm, fuhr die Bank ihr Engagement stark zurück. Im Jahr 2017 vergab sie nur noch 500 Millionen Euro, ein Jahr später kaum 390 Millionen. Für 2019 werden weniger als 100 Millionen Euro erwartet. „Solange sich die türkische Politik nicht grundlegend ändert, gehen wir Richtung null“, hieß es aus dem Luxemburger Institut.

Generell mehren sich in Europa die Aufrufe, wegen des Einmarsches in Syrien gegen die Türkei wirtschaftlich vorzugehen. So forderte das niederländische Parlament die Regierung dazu auf, sich für europäische Sanktionen einzusetzen. In der Resolution hieß es explizit, die EIB solle der Türkei keine neuen Kredite gewähren.

Noch eine Förderbank fährt ihr Türkei-Geschäft zurück

In Deutschland wird unterdessen darüber nachgedacht, ähnlich wie im Jahr 2017 die staatlichen Exportkreditversicherungen (Hermes-Bürgschaften) zu reduzieren. Nachdem das schon die Opposition angeregt hatten, gewinnt die Idee auch in der SPD Anhänger. Fraktionschef Rolf Mützenich sagte im Deutschlandfunk: „Hermes-Bürgschaften müssen nicht gewährt werden in einer Situation, wo wir ja wissen, dass in der Türkei weiterhin Deutsche festgehalten werden.“

Der Wert der Ausfallgarantien für die Türkei ist 2018 um mehr als 13 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro gestiegen. Damit erreichte das Land gemeinsam mit Amerika Platz zwei hinter Russland. Im ersten Halbjahr 2019 war die Türkei wiederum das wichtigste Schwellenland für Hermes-Kredite hinter Russland. Allerdings nahmen die Deckungen um 24 Prozent auf 630 Millionen Euro ab.

Die zweite große europäische Förderbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBRD, fährt ihr Türkei-Geschäft ebenfalls zurück. Aber viel weniger stark als die EIB und auch ohne das politisch zu begründen. Die EBRD hat im laufenden Jahr schon fast 550 Millionen Euro in 20 türkische Projekte investiert. Im Gesamtjahr 2018 waren es 1,0 Milliarden gewesen, 2017 rund 1,5 Milliarden und im Jahr davor 1,9 Milliarden Euro. Der Rückgang liege an „der herausfordernden makroökonomischen Lage, den sinkenden Direktinvestitionen und der gefallenen Nachfrage nach EBRD-Investitionen“ sagte ein Sprecher.

Unter den Bankeigentümern gebe es seines Wissens aber keinerlei Diskussion darüber, die Aktivitäten in der Türkei wegen Erdogans Politik zu verringern. Die Bank gehört fast 70 Ländern, wobei Amerika und die EU eine Mehrheit stellen. Sie könnten daher das Geschäft mit Ankara einstellen lassen. Mit Russland ist das wegen der Krim-Annexion schon der Fall.

Allerdings steht für die EBRD einiges auf dem Spiel, denn in keinem anderen Land der Welt hat sie mehr Geld ausgegeben als in der Türkei, rund 10 Milliarden Euro. Ähnliches gilt für die EIB. Obgleich sie sich zurückzieht, bleibt sie in der Türkei stark exponiert: Ende 2018 betrug der Gesamtbetrag der gewährten Darlehen 16,2 Milliarden Euro. Keine andere Nation außerhalb der EU hat mehr Geld aus Luxemburg empfangen. Unter allen Kreditnehmern rangiert die Türkei auf Platz neun vor den Niederlanden.

Die deutsche Entwicklungsbank KfW ist ebenfalls in der Türkei aktiv, konnte die Höhe am Montag aber nicht beziffern. Das Institut reicht unter anderem 620 Millionen Euro für die Hilfe syrischer Flüchtlinge in der Türkei aus. „Die aktuelle Entwicklung beobachten wir vor diesem Hintergrund mit Sorge“, sagte eine Sprecherin und legte damit den Finger in die Wunde: Die EU tut sich so lange mit Sanktionen schwer, wie sie in der Flüchtlingsfrage auf die Türkei angewiesen ist.