Folge der Sanktionen : Asien kauft mehr russisches Öl und bekommt hohe Rabatte

Statt nach Europa soll russisches Öl künftig vermehrt an asiatische Länder verkauft werden, nicht nur in Indien ist der Bedarf hoch. Doch dafür muss Moskau hohe Preisnachlässe gewähren – und Tanker finden, was immer schwieriger wird.

Wird das EU-Öl-Embargo Russland überhaupt treffen? Wer sich die aktuellen Exportströme von russischem Erdöl ansieht, kann Zweifel bekommen. Im April, dem zweiten Monat des Angriffskriegs gegen die Ukraine, als schon etliche westliche Händler kein Öl aus Russland mehr kauften und die USA und Großbritannien ein Embargo beschlossen hatten, verschiffte Russland trotzdem täglich mehr Öl als durchschnittlich im vergangenen Jahr. Die meisten Tanker gingen nach Asien – wo das Öl zwar mit großen Rabatten, aber dennoch zu einem Preis verkauft wurde, der für den russischen Staatshaushalt mehr als komfortabel ist.

Vor allem Indien sprang als Käufer ein: Daran hatten sowohl die heimische Hitze- und Energiekrise als auch das billige russische Öl ihren Anteil. Traditionell erwirbt der weltweit drittgrößte Öleinkäufer in Moskau vor allem Waffen; die Öleinfuhren rangieren eher unter ferner liefen. Das aber hat sich im April geändert, weil der Energiebedarf stieg und Russland sein Öl zu Billigpreisen anbot.

Laut einem Bericht der Ratingagentur Standard & Poor’s ist Indien im April „zum größten Abnehmer von russischem Urals-Rohöl“ geworden, das „mit hohen Preisnachlässen lockte, da mehrere europäische Stammkunden dieses Öl nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine boykottiert haben“. Rund ein Viertel der gesamten russischen Exportmenge sei im April in die drittgrößte Volkswirtschaft Asiens verschifft worden. Als meistverwendete russische Sorte ist Urals-Öl eine Referenzgröße im globalen Ölgeschäft. Die Nachlässe für das russische Öl liegen derzeit bei bis zu 40 Dollar je Barrel (Fass) im Vergleich zum globalen Preisindex für Brent. Bei den Weltmarktpreisen von mehr als 100 Dollar pro Barrel Brent-Öl ist das für Russland aber kein Problem: Ein Ölpreis von rund 45 Dollar gilt als ausreichend, um den Staatshaushalt im Gleichgewicht zu halten.

Nicht alle Reeder sind bereit

Auf die weltweite Kritik an den Einkäufen musste das indische Energieministerium reagieren: Indien habe einen enormen Energiebedarf und kaufe deshalb Öl „bei allen Anbietern der Erde.“ Moskau kommt dies gelegen. Obwohl der Westen Sanktionen verschärft, kann es sogar mehr Öl als vor dem Krieg auf den Weltmarkt bringen.

Allerdings weist der Öl-Experte Adi Imsirovic vom Oxford Institute for Energy Studies gegenüber der F.A.Z. darauf hin, dass aus den Tanker-Daten nicht klar werde, ob Russland im April tatsächlich mehr russisches Öl exportiert habe – da auch kasachisches Öl in den Zahlen enthalten sei. Zudem werde nicht alles Öl, das per Tanker losgeschickt werde, auch verkauft. Einige der Tanker seien bis in die Karibik gefahren, wo häufig Öl gelagert oder verladen werde.

Russland produzierte im vergangenen Jahr etwa 10,5 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte am Tag und exportierte knapp 7 Millionen Barrel täglich, was etwa 13 Prozent des weltweiten Ölhandels entsprach. Vor Beginn des Angriffs auf die Ukraine importierten die europäischen Länder S&P zufolge am Tag 2,7 Millionen Barrel Rohöl und 1,5 Millionen Barrel Ölprodukte, insbesondere Diesel, aus Russland – also mehr als die Hälfte des russischen Gesamtexports.