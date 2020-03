Ethik und Corona : „Niemand darf aus dem Bauch heraus über Leben und Tod entscheiden“

Herr Montgomery, in Deutschland haben sieben medizinische Fachverbände Empfehlungen für die Priorisierung zur Behandlung von Intensivpatienten abgegeben für den Fall, dass die Versorgungskapazitäten in den Krankenhäusern wegen der Corona-Krise nicht ausreichen. Heute hat sich auch der Deutsche Ethikrat dazu geäußert. Was halten Sie von dieser Handreichung für die Ärzte?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin F.A.Z.

Das Papier ist sehr zu begrüßen. Die sieben Verbände stehen für hohe Qualität, man kann ihnen vertrauen. Ich kenne so etwas aus keinem anderen Industrieland, es ist hocherwünscht. In Italien sieht man, in welche Zwangslage Mediziner kommen, wenn sie sozusagen aus dem Bauch heraus entscheiden müssen, wen sie behandeln und wen nicht. Das Schlimmste ist, in solch einer Situation ohne klare Prinzipien allein gelassen zu werden. In Deutschland gibt es jetzt eine Handlungsempfehlung, die auf einer patientenzentrierten Entscheidungsgrundlage beruht und sich in einem logischen Baum der Entscheidungsfindung allein nach den Erfolgsaussichten der Behandlung richtet. Noch brauchen wir das in der Corona-Krise nicht, aber wenn wir es brauchen, gibt es keine Zeit mehr, das zu entwickeln. Das Papier ist deshalb sehr vernünftig.