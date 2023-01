Die Macht der ETF : Die dunkle Seite der Diversifikation

Aktualisiert am

Die großen Vermögensverwalter sind nicht bei allen beliebt: In Davos protestieren Klimaaktivisten vor einem Schauraum von Blackrock beim Weltwirtschaftsforum Bild: Reuters

Diversifikation ist etwas Wunderbares für alle, die ihr Geld anlegen möchten. Wer nämlich mit seinen Aktien Teileigentümer vieler Unternehmen wird, kann an der Marktrendite teilhaben, ohne sich den spezifischen Risiken einzelner Unternehmen aussetzen zu müssen.

Wenn einige Vermögenswerte durch Misswirtschaft oder Pech schlecht abschneiden, können andere gut abschneiden. So wird das Gesamtrisiko eines Anlageportfolios verringert, ohne dass die durchschnittliche Rendite Einbußen erleidet. Es gibt für private Anleger in Finanzmärkten keine andere Strategie, die so uneingeschränkt empfehlenswert ist.

Daher überrascht es auch nicht, dass im großen Stil Indexfonds (ETF) und andere diversifizierte Anlageprodukte angeboten werden, die es Geldanlegern ermöglichen, zu kleinem Preis und mit wenig Aufwand ein breites Anlageportfolio aufzubauen. Die Nachfrage nach solchen Produkten ist riesig.