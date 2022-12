Deutschlands größtes Hotel : „In unserer Herberge ist meistens ein Platz frei“

Herr Streletzki, Ihnen gehört Deutschlands größtes Hotel, das Estrel in Berlin. Vergangene Woche ging es dort zu wie bei Maria und Josef in der Weihnachtsgeschichte: Es gab keinen freien Platz mehr in der Herberge. Was war los?

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge



Ein großer Konzern hatte unser Haus für eine Veranstaltung zwei Tage komplett gemietet. Da konnten wir sonst niemanden unterbringen. Das war eine Ausnahme. Wir haben 1125 Zimmer, in unserer Herberge ist meistens ein Platz frei.

In Betlehem war damals auch ein Großereignis schuld, die Volkszählung. In der Hotelbranche war 2o22 fast durchgehend Ausnahmezustand. Wie ist es für Sie gelaufen?