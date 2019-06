Frau Wojcicki, Sie sind Lehrerin, und Sie haben drei Töchter. Können Sie uns die kurz vorstellen?

Ich bin seit 36 Jahren Lehrerin an der High School von Palo Alto, das macht mir großen Spaß, deshalb bin ich immer noch dort. Und ich habe drei Töchter. Susan, meine älteste, ist die Chefin von Youtube. Die mittlere, Janet, ist Professorin für Kinderheilkunde an der Universität in San Francisco. Und Anne hat „23 and Me“ gegründet, ein Gentechnik-Unternehmen, das Ihre DNA analysieren kann. Ich bin sehr stolz auf sie.