17 Milliarden Euro : Europa stockt sein Weltraumbudget auf

Auf ins All: Der europäische Raumfahrthafen in Kourou, Französisch-Guayana Bild: dpa

Nach zweitägigen Verhandlungen in Paris haben sich die Vertreter der 22 Mitgliedsstaaten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) am Mittwoch darauf verständigt, in den kommenden drei Jahren 16,9 Milliarden Euro für Raumfahrtaktivititäten auszugeben. Das ist ein Plus von knapp 17 Prozent im Vergleich zur vergangenen Ministerratstagung in Sevilla, liegt aber deutlich unter den von der ESA-Direktion vorgeschlagenen knapp 18,5 Milliarden Euro.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Der ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher zeigte sich erfreut über das Ergebnis und verneinte mit Blick auf den Unterschied zwischen vorgeschlagenem und finalen Budget, dass man substantielle Kürzungen habe vornehmen müssen. „Durch diese Investition bauen wir ein Europa auf, dessen Raumfahrtprogramm seine politische und zukünftige wirtschaftliche Stärke widerspiegelt“, teilte er mit. Man stärke die Raumfahrt in Europa und leite „eine neue Ära ein, die von Ehrgeiz, Entschlossenheit, Stärke und Stolz geprägt ist“.

Mit rund 3,2 Milliarden Euro entfällt der größte Anteil des Budgets auf wissenschaftliche Programme gefolgt von Transportaktivitäten mit 2,8 Milliarden Euro sowie menschlicher und robotergestützter Exploration und Erdbeobachtungen mit je rund 2,7 Milliarden Euro. Der ESA-Generaldirektor betonte, mit diesen Mitteln alle sich aus der Beteiligung an globalen Raumfahrtprogrammen ergebenden Verpflichtungen einhalten zu können. Zugleich betonte er mit Blick auf den politischen Rückhalt für die Trägerraketen Ariane 6 und Vega, die Transportaktivitäten blieben Kerngeschäft.

Größeres Beitragsplus von Frankreich und Italien

Auch an der von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton initiierten, satellitengestützten Telekommunikationskonstellation will sich die ESA beteiligen. Es soll das dritte solche System neben der Navigationskonstellation Galileo und der Erdbeobachtungskonstellation Kopernikus werden. 35 Millionen Euro wollen die ESA-Staaten in der ersten Phase ausgeben für vorbereitende Maßnahmen zur Entwicklung und Validierung dieses Systems. Weitere 685 Millionen Euro will man dann in einer zweiten Phase bereitstellen, was aber 2023 noch bestätigt werden soll.

Deutschland bleibt mit einem Beitrag von 3,5 Milliarden Euro der größte ESA-Beitragszahler gefolgt von Frankreich mit 3,2 und Italien mit 3,1 Milliarden Euro. Zusammen entfallen damit fast 60 Prozent und somit ein noch größerer Anteil des Budgets als bislang auf diese drei Staaten in der ESA, der ansonsten mit Ausnahme von Großbritannien, Norwegen und der Schweiz weitere EU-Staaten angehören.

Der Beitrag von deutscher Seite überrascht, sah eine Finanzplanung des Bundeswirtschaftsministeriums von Ende September doch noch eine Kürzung der Beitragszahlungen um 15 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro vor. Die Steigerung im Vergleich zu 2019, als man 3,3 Milliarden Euro in den ESA-Topf einzuzahlen zusagte, fällt jedoch bescheidener aus als das Beitragsplus von Frankreich und Italien. Das Bundeswirtschaftsministerium sprach am Mittwoch von 4 Milliarden Euro. Die Abweichung erklärt sich dadurch, dass die ESA Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in ihren Zahlen berücksichtigt, allen voran die Inflation.

Den unabhängigen Zugang sichern

Trotz der geringen Aufstockung der ESA-Mittel stellte sich die Bundesregierung, die nun auch turnusmäßig die ESA-Präsidentschaft übernimmt, demonstrativ als großer Förderer der Raumfahrt in Szene. „Ob Ukraine-Krieg, Energie- oder Klimakrise: Raumfahrt leistet zur Lösung dieser globalen Herausforderungen wichtige strategische Beiträge“, ließ die Raumfahrtbeauftragte der Bundesregierung, Anna Christmann, mitteilen. Ein „besonderer Erfolg für Deutschland“ sei dabei, mehr Wettbewerb bei den Trägerraketen erreicht haben, so dass im Ergebnis die privaten Anbieter von Mini- und Microlaunchern zukünftig an den ESA-Ausschreibungen teilnehmen können. „Das ist ein Paradigmenwechsel, mit dem wir New Space und privaten Aktivitäten neuen Schub verleihen“, so Christmann.

Am Montag hatte es zum Auftakt der ESA-Tagung eine Übereinkunft von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit seinen französischen und italienischen Amtskollegen Bruno Le Maire und Adolfo Urso gegeben, die etablierten Trägerraketensysteme Ariane und Vega zu unterstützen, künftig aber auch Satelliten mit Micro- und Mini-Launchern ins All zu schießen. Le Maire nannte die Einigung auf ESA-Ebene am Mittwoch einen „großen Erfolg“ und unterstrich, dass sich Europa mit diesen Finanzmitteln in der Weltraumpolitik neben den USA und China behaupten und so seinen unabhängigen Zugang zum Weltall sicherstellen könne.