Es droht die Insolvenz : Für Wirecard geht es um alles

Der schwer angeschlagene Dax-Konzern Wirecard steht vor einer entscheidenden Woche. Nachdem der Bilanzskandal zu einem massiven Vertrauensverlust an den Kapitalmärkten und dem Rücktritt von Vorstandschef Markus Braun geführt hat, muss der neue Interimsmanager James Freis mit den Gläubigerbanken verhandeln. „Für Wirecard geht es um die Existenz“, heißt es im Umfeld des Zahlungsabwicklers aus dem Münchner Vorort Aschheim. Nachdem Wirecard keine testierte Bilanz für das Jahr 2019 vorlegen konnte, haben die 16 kreditgebenden Banken das Recht, Kreditlinien über 1,85 Milliarden Euro fällig zu stellen. Dann wäre das Unternehmen in großer Liquiditätsnot. Es fehlt bekanntlich ein bilanz- und testierungsfester Nachweis von Treuhandguthaben über 1,9 Milliarden Euro, die angeblich bei zwei philippinischen Banken liegen sollten – immerhin ein Viertel der gesamten Bilanzsumme. Es verdichten sich zudem die Anzeichen für einen schweren Betrugsfall.

Der Amerikaner Freis, erst am Freitag zum Braun-Nachfolger ernannt, hat sich für die schwierigen Bankenverhandlungen prominente Verstärkung geholt: Die Investmentbank Houlihan Lokey aus Los Angeles muss jetzt einen Restrukturierungs- und Finanzierungsplan entwerfen. Die Zeit drängt, denn längst fragen sich Banken und Kunden, ob Wirecard über ausreichend Liquidität verfügt. Houlihan Lokey ist auf schwere Sanierungsfälle und Insolvenzen spezialisiert und hat einst bei den Rekordinsolvenzen von Lehman Brothers und Enron die Gläubigerausschüsse beraten. Hierzulande haben sich die Amerikaner einen Namen gemacht bei der Insolvenz des Möbelkonzerns Steinhoff und der Reederei Rickmers. Seit wenigen Wochen ist der ehemalige Bundesbankvorstand Andreas Dombret für Houlihan Lokey als Berater tätig.

Bislang halten alle Gläubigerbanken still. Sie verhandeln mit Wirecard über neue Konditionen („waver“), die das Unternehmen innerhalb bestimmter Fristen erfüllen muss, damit die Kreditlinie offen bleibt. Dabei lassen sich die Banken nach unbestätigten Informationen der F.A.Z. von der Rechtskanzlei Allen Overy beraten. Es geht dabei auch um umfangreichere Einblicksrechte in die Geschäftszahlen von Wirecard, als sie den Kreditgebern bisher gewährt wurden – aber eben auch um neue Konditionen, Fälligkeiten und Bedingungen für die weitere Kreditvergabe.

Bekommt Wirecard in Zukunft noch Kredite?

Federführend auf Bankenseite verhandeln vier Konsortialführer: Die holländischen Banken ABN Amro und ING sowie die deutschen Banken Commerzbank und LBBW stellen jeweils 200 Millionen Euro zu der Kreditlinie, die dem Vernehmen nach von Wirecard zu 90 Prozent in Anspruch genommen worden ist. Weitere vier Banken, die beiden britischen Institute Barclays und Lloyd’s, Crédit Agricole aus Frankreich und die DZ Bank haben Wirecard jeweils 120 Millionen Euro zugesagt.

Drei Institute der österreichischen Raiffeisenbankengruppe kommen zusammen auf 175 Millionen Euro. Eine weitere Gruppe bilden zwei chinesische Banken, ein japanisches Kreditinstitut und die Deutsche Bank mit jeweils 80 Millionen Euro. Keine der beteiligten Banken wollte am Sonntag einen Kommentar abgeben. Am Freitag war in ihren Kreisen von nervöser Stimmung, aber konstruktiven Gesprächen die Rede gewesen. Daran scheint sich über das Wochenende nicht viel geändert zu haben.

Schockierend für die Banken muss sein, dass die Ratingagentur Moody’s Wirecards Bonitätsnote gleich um sechs Stufen auf „B3“ und damit auf nicht mehr investitionswürdiges Niveau („Ramsch“) gesenkt hat. Moody’s prüft sogar noch eine weitere Herabstufung. Auch Banker aus dem Konsortium fragen sich, ob es sinnvoll ist, Wirecard weiter Kredit zu geben. Schließlich sind nicht nur die 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten in Asien liegen, unauffindbar. Vielmehr hat Wirecard mit diesem Geld auch Umsätze generiert und ausgewiesen. „Gab es diese Umsätze und, wenn ja, wird es sie auch in Zukunft geben?“, hieß es am Sonntag zweifelnd in Bankenkreisen.

Marsalek muss sich unbequemen Fragen stellen

Der neue Wirecard-Chef Freis und die angeheuerte Investmentbank Houlihan Lokey müssen viel Überzeugungsarbeit leisten. Die Suche nach den verschwundenen 1,9 Milliarden Euro auf den Philippinen gestaltet sich schwierig. Das Geld sei nicht in das Finanzsystem gelangt, sagte der Chef der philippinischen Zentralbank, Benjamin Diokno, am Sonntag. Bei der BDO Unibank und der Bank of the Philippine Islands (BPI), die im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal in Medienberichten genannt wurden, sei kein Kapital abgeflossen. Die Namen der zwei größten Finanzhäuser des Inselstaates seien benutzt worden, um „die Spur der Täter zu verwischen“. Die Zentralbank werde aber Nachforschungen anstellen, versprach Diokno.

Mehr zum Thema 1/

Bereits am Freitag hatten die philippinischen Banken mitgeteilt, dass Wirecard kein Kunde bei ihnen sei. Dokumente externer Prüfer, die das Gegenteil besagen, seien gefälscht. BPI suspendierte nach eigenen Angaben einen Mitarbeiter, dessen Unterschrift auf einem der gefälschten Dokumente erschienen sei. BDO erklärte gegenüber der Zentralbank, es sehe alles danach aus, dass einer ihrer Marketingmitarbeiter ein Bankzertifikat gefälscht habe.

Immer stärker in den Fokus rückt derweil Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der am Donnerstag freigestellt wurde. Er war für die verschachtelte Geschäftsstruktur in Asien verantwortlich, wo Wirecard die Dienste von sogenannten Drittpartnern benötigt, die fast die Hälfte aller Konzernerlöse erwirtschafteten. Warum Marsalek Treuhänder und Banken ausgerechnet auf den Philippinen auswählte, um vorgeblich einen Milliardenbetrag zu parken, gehört zu den Fragen, mit denen sich auch die Staatsanwaltschaft München beschäftigt.