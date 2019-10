Erstmals seit 10 Jahren : Hongkong rutscht in die Rezession

Aktivisten protestieren an Halloween in Hongkong. Bild: dpa

Halbleere Flüge vom Festland, Luxushotels, die mit Tiefstpreisen und Late-Check-Out werben, verlassene Boutiquen und In-Restaurants, in denen es dieser Tage zu keiner Zeit einer Reservierung bedarf: Dass Hongkong in einer schweren Wirtschaftskrise steckt, war bereits in den vergangenen Wochen und Monaten nicht zu übersehen. Jetzt hat es die Stadt amtlich: Die chinesische Sonderverwaltungszone, in der die Menschen seit Ende März millionenfach auf die Straßen gehen, die Polizei mit Härte reagiert und radikale Protestierer die Eingänge von U-Bahnhöfen anzünden, ist offiziell in der Rezession.

Hendrik Ankenbrand

Im dritten Quartal des laufenden Jahres schrumpfte Hongkongs Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent. Noch stärker fiel der Rückgang im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten aus: Gegenüber dem Zeitraum von April bis Juni verlor die Wirtschaft um 3,2 Prozent. Seit den Wellen, die die große Weltfinanzkrise im Jahr 2009 nach Hongkong getragen hatte, ist der Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen in der Stadt nicht mehr so schnell zurückgegangen. Weil dieser schon im Vorquartal gesunken war, ist die Definition für eine technische Rezession also erfüllt.

Selbst Pessimisten sind überrascht

Die Zahlen hat die Hongkonger Regierung am Donnerstag bekannt gegeben. Schon früher in der Woche hatte Finanzsekretär Paul Chan, der Finanzminister der lokalen Regierung, davon gesprochen, dass die Wirtschaft „sehr wahrscheinlich“ auch auf das Gesamtjahr gerechnet schrumpfen werde. Doch dass der Rückgang so stark ausfällt, hatten selbst pessimistische Ökonomen nicht vorhergesagt.

Zwar gehen die Hongkonger nach wie vor jeden Tag zur Arbeit. Doch eine der Haupteinnahmequellen der Stadt, das Geld der Touristen vom chinesischen Festland, droht zu versiegen. Im Januar, als die Proteste noch nicht begonnen hatten, reisten 5,5 Millionen Menschen nach Hongkong, die zu vier Fünfteln aus China stammten. Im August, als die Kämpfe der Polizei mit den Protestierern längst jeden Tag auf der ganzen Welt die Schlagzeilen füllten, war die Zahl schon auf 3,6 Millionen gesunken. In der ersten Oktoberhälfte beträgt der Zustrom laut Regierungsangaben nur noch die Hälfte der Vorjahresperiode.

Zwei Systeme, eine Schwäche

Der Hang-Seng-Index, wichtigster Börsenindex Hongkongs, ist seit Beginn der Proteste um 11 Prozent eingebrochen. Die Regel „Ein Land, zwei Systeme“, nach der die Sonderverwaltungszone ihre Freiheiten nach der Rückgabe an China behalten sollte, habe von Beginn an „fundamentale Schwächen“ gehabt, hatte Charles Li, Chef der Hongkonger Börse, am Dienstag in London gesagt – die Pekinger Machthaber hätten der Stadt nie getraut, dass ihre Menschen nicht doch einmal aufbegehren.

So ist es gekommen. Und langsam macht sich auch das Kapital in der Stadt Gedanken, das Weite zu suchen. So hatte die „Financial Times“ jüngst darüber berichtet, dass Banken wie UBS, HSBC und Credit Suisse bei ihren Hongkonger Kunden einen Anstieg eröffneter Konten außerhalb von Hongkong verzeichneten, die in Singapur oder Amerika ihr Geld in Sicherheit bringen wollten, bevor die Stadt in Flammen aufgeht.

Zwar bestreiten die Regierungsbeamten, dass es schon jetzt große Kapitalabflüsse gebe. Auch der Kurs des Hongkong-Dollars ist stabil. Doch Umfragen wie von der amerikanischen und der deutschen Handelskammer haben deutliche Ergebnisse hervorgebracht: Danach wollen die Geschäftsleute abwandern, wenn die Unruhen in der Stadt noch lange anhalten.

Noch habe man Zutrauen in den Standort, hatte vergangene Woche Wolfgang Niedermark, Chef der Hongkonger Handelskammer, der F.A.Z. gesagt – und gleichzeitig eine deutliche Warnung ausgesprochen: Die Geduld seiner deutschen Mitglieder sei nicht „unendlich“. Niedermark: „Wenn es schlimmer werden sollte, würde der Standort für viele zum Problem.“ Sollte die „Perfektion“ nicht wieder hergestellt werden, „könnten Unternehmen überlegen, abzuwandern“.