Gesetzliche Krankenkassen : Erstattung von Homöopathie-Leistungen in Gefahr

Arnika-Globuli bei Prellungen, andere Kügelchen gegen Stress oder Übelkeit: Viele Menschen vertrauen auf homöopathische Mittel. Doch weil wissenschaftliche Belege für ihre Wirkung fehlen, ist umstritten, ob die Krankenkassen dafür aufkommen sollen. Frankreichs Regierung hat nun entschieden: Von 2021 an dürfen die Kosten für homöopathische Mittel von den Krankenversicherungen nicht mehr erstattet werden. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn hat sich durchgesetzt, Präsident Emmanuel Macron gab ihr grünes Licht.

Weil alleine wissenschaftliche Kriterien entscheiden müssen, käme die Homöopathie nicht mehr in Frage, sagte Buzyn am Dienstagabend in Paris. Die Gesundheitsbehörde HAS hatte kürzlich festgestellt, dass die Mittel nicht besser wirken als Placebos. Das Land folgt dem Beispiel Großbritanniens, wo homöopathische Arzneimittel seit zwei Jahren nicht mehr auf Kosten des staatlichen Gesundheitsdienstes verschrieben werden dürfen.

Vor dem endgültigen Ende 2021 soll die Erstattung im kommenden Jahr auf 15Prozent fallen. Es geht nicht um sehr viel Geld – die Erstattungskosten beliefen sich für die staatliche Sozialversicherung im vergangenen Jahr auf rund 127 Millionen Euro. Doch die Regierung will in einer Zeit angespannter Finanzen Prinzipientreue zeigen. Die Hersteller homöopathischer Mittel und ihre Anhänger zeigten sich dagegen tief enttäuscht. Die Generaldirektorin des nach eigenen Angaben weltgrößten Herstellers Boiron, Valérie Lorentz-Poinsot, sprach sogar von einem „organisierten Massaker“.

Mehr zum Thema 1/

Boiron hatte mit seinen Konkurrenten Weleda und Lehning eine Unterschriftenaktion organisiert, bei der sich 1,2 Millionen Franzosen für einen Erhalt der Kassenerstattung aussprachen. Rund 1300 Arbeitsplätze seien nun gefährdet, die Zulieferer nicht eingerechnet. Die Regierung erwartet, dass Anhänger der Homöopathie die Mittel weiter kaufen. Selbst bei starken Konsumenten hätte die Kasse durchschnittlich nicht mehr als 2 Euro im Monat erstattet, sagte die Ministerin.

Auch in Deutschland flammt die Debatte um die Homöopathie immer wieder auf. Sie ist zwar nicht Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung, kann von den Kassen aber als Zusatzleistung erstattet werden. Gut zwei Drittel der Kassen tun das – für Josef Hecken, den Vorsitzenden des Gemeinsamen Bundesausschusses, der über die Pflichtleistungen der Krankenkassen entscheidet, ein Unding: „Damit leisten wir uns in einem ansonsten ganz überwiegend rational und wissenschaftlich verankerten Gesundheitssystem einen irrationalen und unwissenschaftlichen Ausreißer“, sagte Hecken der F.A.Z.

Es sei eine große Errungenschaft im deutschen Gesundheitssystem, dass die Versorgung auf der Grundlage der evidenzbasierten, also beweisgestützten, Medizin erfolge. „Die eingeschlagene Richtung ,Wissen statt Glauben‘ ist nicht umkehrbar und hat den Patientenschutz enorm gestärkt.“ Heckens Plädoyer ist klar: Deutschland sollte dem Beispiel Frankreichs folgen. Ähnlich hatte jüngst der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach argumentiert. In der Union sind bislang aber keine Bestrebungen erkennbar, die Erstattung zu verbieten. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums verwies darauf, dass im Gesetz besonderen Therapierichtungen ergänzend zur Schulmedizin ein Platz gegeben wurde. Laut einem Urteil des Bundessozialgerichts schließt das die Homöopathie ein.

Kritiker bemängeln, dass die Krankenversicherungen vor allem aus Marketinggründen für homöopathische Mittel aufkämen: Sie wollten damit junge, gesunde Versicherte gewinnen. Die Techniker Krankenkasse, mit rund 10 Millionen Kunden die größte in Deutschland, argumentiert hingegen, dass ihre Versicherten sich Kundenbefragungen zufolge komplementärmedizinische Angebote wünschen. Diese Wünsche nehme man ernst, sagte ein Sprecher. Bei der Techniker könnten aber nur Vertragsärzte homöopathische Leistungen verordnen. Eine Behandlung durch Heilpraktiker sei ausgeschlossen.