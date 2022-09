Ersatz für Gaskraftwerke : Millionenkredite für die Kohle?

Die deutsche Kohlebranche sieht sich unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht in der Lage, die von der Bundesregierung gewünschten zusätzlichen Stromerzeugungskapazitäten bereitzustellen. Die Laufzeitperspektive nur bis April kommenden Jahres sei viel zu kurz und die Bindung an die Gasmangellage sei viel zu streng, als dass sich die benötigten Investitionen dafür lohnten, teilten Kraftwerksbetreiber, Kohletransporteure und Kohlehändler auf einer Pressekonferenz des Vereins der Kohlenimporteure am Dienstag in Berlin mit.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Außerdem seien die neuen Vorschriften zur Lagerung von Vorräten für 30 Tage Volllastbetrieb auf den Kraftwerksgeländen übertrieben. Das Auffüllen der Reserven schmälere die Stromerzeugung in dieser Zeit erheblich und binde angesichts eines Preises von 300 Dollar je Tonne viel zu viel Kapital. Daher müssten die Kraftwerke länger am Netz gehalten werden als vorgesehen, und es sollte auch finanzielle Kompensationen geben. Aufgrund der vielen Hindernisse sind bisher erst zwei Kohlekraftwerke in den Markt zurückgekehrt.

Diskrepanz von einem Jahr

Stephan Riezler vom Energieversorger Steag, der im Kohleverband stellvertretender Vorsitzender ist, sagte, sein Unternehmen sei bereit, zwei Kraftwerke aus der Netzreserve zu holen und zwei weitere, die eigentlich in die Reserve gehen sollten, weiterlaufen zu lassen. „Wir planen, das zum 1. November zu tun. Aber bis eine finale Entscheidung getroffen werden kann, müssen eben die genannten Voraussetzungen erfüllt werden.“ Er will das nicht als Drohung verstanden wissen, sagt aber, die Regierung müsse sicherstellen, dass sich die hohen Investitionen und Risiken rechtfertigen ließen. Zwingen könne sie die Betreiber nicht. „Die Alternative ist, dass die Kraftwerke nicht an den Markt zurückkehren und in der Reserve bleiben“, sagte Riezler.

Nach dem neuen Ersatzkraftwerke­bereithaltungsgesetz und einer entsprechenden Verordnung sollen Steinkohlemeiler aus der Reserve geholt werden und zugleich solche Anlagen, die für die Reserve vorgesehen sind, am Netz verbleiben können. Der zuständige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verfolgt damit die Absicht, dass möglichst wenig des derzeit kostbaren Erdgases zur Elektrizitätserzeugung genutzt werden muss, damit es dort zur Verfügung steht, wo es sich nicht ersetzen lässt: zum Heizen etwa oder für die Industrie.

Das Gesetz will die eigentlich vom Netz zu nehmenden Kraftwerke bis Frühjahr 2024 vorhalten, die gültige Verordnung spricht indes nur von Frühjahr 2023, was aus Sicht der Branche viel zu kurz ist. Die Diskrepanz von einem Jahr sei nie erklärt worden, hieß es. Auch habe man Habecks Haus stets über die zu erwartenden Schwierigkeiten in Kenntnis gesetzt und sei daher über die jetzt geltenden Fassungen von Gesetz und Verordnung überrascht.

Es fehlt an Lade- und Löschkapazitäten

Für geboten hält Steag-Manager Riezler öffentliche Hilfen bei der Vorfinanzierung der gesetzlich vorgeschriebenen Kohlebestände. Es liefen bereits Gespräche, dass über die Förderbank KfW eine Kreditlinie zur Verfügung gestellt werde. Gebraucht werde das Geld nur für wenige Wochen, und es belaste den Steuerzahler nicht, im Gegenteil. Die Kraftwerksbetreiber zahlten höhere Zinsen, als sie der Bund zur Refinanzierung aufbringe: „Das Thema ist vom Grundsatz her in der Politik auch verstanden worden.“ Die Steag verhandele bezüglich der Rückkehr der Kraftwerke an den Markt über einen Kredit von 750 Millionen Euro.

Mehr zum Thema 1/

Verbandsvorstandsmitglied Dirk Gemmer vom Unternehmen Rhenus Transport, der für die Transporteure sprach, machte klar, dass es an Lade- und Löschkapazitäten für die Kohle fehle, sowohl an den Seehäfen als auch im Inland. Um diese zu bekommen, müsse man den Anbietern längerfristige Perspektiven als nur wenige Monate bieten. Die Beförderung innerhalb Deutschlands, die vorwiegend durch Binnenschiffe erfolgt, leide unter dem niedrigen Wasserstand, aber auch unter fehlenden Schiffen, da sich die Branche im Zuge des sukzessiven Kohleausstiegs auf geringere Mengen eingestellt habe. So seien 50 Großraumschiffe ins ukrainische Ismail verlegt worden, um von dort aus Getreide zu exportieren.

Alexander Bethe, der Vorstandsvorsitze des Vereins der Kohlenimporteure, sagte, zwischen 2016 und 2020 habe sich der Import der Kraftwerkskohle nach Deutschland auf 20 Millionen Tonnen halbiert. 2021 seien es dann wieder 27 Millionen Tonnen gewesen. Für 2022 rechne man mit 37 Millionen. Mit dem gesetzlichen Kohleausstieg bis 2038 habe man sich abgefunden. Dass er indes, wie die Ampel „idealerweise“ wünscht, schon 2030 komme, halte die Branche für unrealistisch.