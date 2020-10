Eröffnung des Flughafens : Der Mann, der den BER vollendet

Aktualisiert am

Sachlich, nüchtern, unprätentiös, zielstrebig, selbstbewusst, ehrgeizig. All diese Eigenschaften werden Engelbert Lütke Daldrup zugeschrieben – dem Mann, dem gelingt, woran vorher etliche Manager gescheitert sind: die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens. „Nach menschlichem Ermessen werden wir den BER am 31. Oktober eröffnen“, wiederholt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft FBB seit Monaten. Dieses Ermessen ist nun auf nahezu null geschrumpft. Der BER ist fertig, an diesem Samstag soll er endlich Geburtstag haben – genau wie Lütke Daldrup, der dann 64 Jahre alt wird.

Zur pannenreichen Vorgeschichte des Flughafens und zur Persönlichkeit des Geschäftsführers passt, dass um die Einweihung nicht viel Aufhebens gemacht werden soll. „Es wird keine Party geben, wir machen einfach auf“, lautet Lütke Daldrups spröde Ansage. Ein bisschen „gefeiert“ wird aber doch. Wegen der Corona-Einschränkungen jongliert die Flughafengesellschaft seit Wochen mit dem Programm und der Gästeliste. Der Öffentlichkeit blieben die Gedankenspiele weitgehend verborgen, Fragen nach dem Ablauf unbeantwortet. Voraussichtlich wird Lütke Daldrup auf der Besucherterrasse stehen, wenn am Samstagmittag die ersten beiden Flugzeuge mit Ehrengästen parallel einschweben, eine Lufthansa- und eine Easyjet-Maschine.