Altmaier optimistisch : Erneuerbare Energien führen bei Strom und Heizung

Erneuerbare Energien sind die wichtigste Heiz-Quelle bei Neubauten. In der Stromerzeugung liegt ihr Anteil in manchen Monaten schon bei über 50 Prozent. Minister Altmaier meint: Die Versorgung ist dennoch sicher.

In Neubaugebieten sind erneuerbare Energien in Form von Solar- oder Pholovolteikanlagen auf den Dächern der Häuser allgegenwärtig. Bild: dpa

Erneuerbare Energien sind in Deutschland mittlerweile allgegenwärtig. So werden neu errichteten Wohngebäude immer häufiger mit erneuerbarer Energie beheizt. Im vergangenen Jahr war das bei zwei Dritteln der neugebauten Häuser in Deutschland der Fall, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte.

In 47,2 Prozent der Gebäude war sogar die primäre Energiequelle erneuerbar. Meist wurden dafür Thermieanlagen wie Wärmepumpen oder Erdwärme genutzt, die Wärme aus der Luft, dem Wasser oder dem Erdreich entziehen.

Erstmals waren damit die alternativen Energieträger häufiger primäre Energiequelle als Gas, das bislang die Rangliste angeführt hatte. Gas folgt nun auf Platz zwei mit einen Anteil von 43 Prozent. Häufig wurden erneuerbare Energieträger auch als sekundäre Quelle genutzt. Dort waren dann Solaranlagen (15,1 Prozent) und Holz (14,7) die häufigste Wahl der Bauherren.

„Hohe Versorgungssicherheit“

Mit Blick auf den Stromsektor steig der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung immer weiter. Sowohl im März als auch im Mai hatten die Erneuerbaren nach Fraunhofer-Angaben einen Anteil von über 50 Prozent, auch wenn der Wert aufgrund von Wind- und Wetterunterschieden über das Jahr stark schwankt.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht die Stromversorgung in Deutschland im Zuge der Energiewende allerdings als sicher an. „Die Energienachfrage in Deutschland ist jederzeit gedeckt, sodass ein hohes Maß an Versorgungssicherheit gewährleistet ist“, heißt es im zweiten Fortschrittsbericht zur Energiewende, den Altmaier der Regierung vorlegt hatte und den das Bundeskabinett am Donnerstag beschloss. Auch im internationalen Vergleich gehöre Deutschland mit einer konstant hohen Versorgungsqualität zur Spitzengruppe.

Für ein Gelingen der Energiewende – also der Umstellung auf erneuerbare Energien etwa aus Wind und Sonne – müsse aber der Ausbau der Stromnetze beschleunigt werden, heißt es im Bericht. „Der beschlossene Netzausbau muss zügig umgesetzt werden.“ Der an Nord- und Ostsee erzeugte Windstrom muss in den Süden fließen. Deutschland steigt bis Ende 2022 aus der Atomkraft aus und will die Kohleverstromung bis 2038 beenden. Der Ausbau der Netze kommt derzeit nicht schnell genug voran, auch weil es vor Ort viele Proteste gegen neue Leitungen und Masten gibt.

Mehr zum Thema 1/

„Der Fortschrittsbericht zeigt: Wir haben bereits einiges erreicht, ein gutes Stück des Weges liegt aber auch noch vor uns“, sagte Altmaier. „Eines ist gerade für mich als Wirtschaftsminister klar: Geschäftsmodelle werden in Zukunft nur noch dann erfolgreich sein, wenn sie die Energiewende und den Klimaschutz mitdenken.“ Dies sei eine Herausforderung, aber auch eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Deutschland liege beim Ausbau der erneuerbaren Energien auf Zielkurs. „Jetzt geht es darum, die Energiewende weiter sicher, bezahlbar und umweltverträglich voran zu bringen.“