Ernährung in Deutschland : Unser täglich Fleisch

Die Empörung des Oktoberfestbesuchers war groß, als er die Speisekarte aufschlug: vegane Gerichte, in einem Bierzelt? Sapperlot! Jetzt haben es die „Kerndlabosti“, die Körnerapostel, doch tatsächlich geschafft, auch noch das letzte Refugium der frivolen Genusskultur zu infiltrieren. Darf man denn nicht mal mehr hier, auf der Wiesn, sein Hendl genießen – so ganz ohne schlechtes Gewissen?

Es ist inzwischen sechs Jahre her, dass die Grünen mit ihrem Vorschlag, einen „Veggietag“ in Kantinen einzuführen, dem Bundestagswahlkampf 2013 ein Aufregerthema gegeben haben. Im Klimajahr 2019 ist die öffentliche Debatte um die „richtige“ Ernährung jedoch so aufgeheizt wie nie zuvor. Fakten spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle. Das Essen auf dem Tisch ist ein hochemotionales Thema, der Herr aus dem Bierzelt lässt grüßen.

Auf der einen Seite stehen die überzeugten Fleischfans, die am liebsten schon im Februar die Grillsaison eröffnen würden. Im anderen Lager sind die Vegetarier und Veganer, die im Fleischkonsum nicht nur ein Verbrechen an der Tierwelt, sondern auch am Klima sehen. Ähnlich leidenschaftlich wird über den angemessenen Anteil von Zucker, Salz und Fetten in Lebensmitteln diskutiert. „Clean Eating“ ist der neueste Ernährungstrend. Der Latte macchiato ist nur noch mit Hafermilch genießbar.

Doch wie ernähren sich die Deutschen wirklich? „Das wüssten wir auch gerne“, sagt Margareta Büning-Fesel, Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE). Viele Studien lieferten Anhaltspunkte – wirklich belastbare Daten erhofft sich das BZfE von der Gesundheits- und Ernährungsstudie des Robert-Koch-Instituts. Von März 2020 an werden dafür über einen Zeitraum von zwei Jahren bundesweit 12 500 erwachsene Menschen zu ihren Ernährungsgewohnheiten befragt. Schon heute lässt sich aber das ein oder andere über das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Essen sagen.

Die Glaubensfrage: Fleisch oder Veggie?

Für den Ernährungsreport 2019 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa eine repräsentative Umfrage unter rund 1000 Menschen durchgeführt. In Deutschland bezeichnen sich demnach nur 6 Prozent der Menschen als Vegetarier. Gerade mal 1 Prozent gibt an, sich vegan zu ernähren, also weder Fleisch oder Fisch noch sonstige tierische Produkte wie etwa Honig zu essen. Zwar wächst das Interesse an vegetarischen und veganen Lebensmitteln vor allem in der Bevölkerungsgruppe unter 30 Jahren. Auch die Umsätze mit solchen Nahrungsmitteln steigen: Im Jahr 2017 lagen sie noch bei 736 Millionen Euro; im September 2019 für das aktuelle Jahr schon bei 1,2 Milliarden Euro. Der überwiegende Teil der Deutschen aber isst Fleisch.

Doch kommt es heute nicht mehr so oft auf den Tisch, wie mithin vermutet wird: Dem Ernährungsreport des BMEL zufolge essen 28 Prozent der Menschen in Deutschland täglich Fleisch. Vor zwei Jahren war es noch jeder Zweite. Im internationalen Vergleich befindet sich Deutschland mit rund 88 Kilogramm Fleischkonsum je Einwohner und Jahr im oberen Mittelfeld. „Es gibt einen totalen Hype um Veganismus und Vegetarismus, doch so zu essen ist in der Bevölkerung gar nicht so sehr verbreitet“, sagt Büning-Fesel. Zu beobachten sei aber der Trend, sich „flexitarisch“ zu ernähren, also nur selten Fleisch zu essen: „Die Deutschen kehren sozusagen zum Sonntagsbraten zurück.“ Das Interesse an Biofleisch ist indes immer noch verschwindend gering: Im Jahr 2018 lag der Anteil für Geflügel bei gerade mal 1 Prozent.

Die Geldfrage: Was darf es kosten?

Ein großes Thema der Bauernproteste sind die Lebensmittelpreise in Deutschland, die in den Augen der Landwirte zu niedrig sind. Jeder Deutsche gibt im Durchschnitt 14 Prozent seines Einkommens für Nahrungsmittel aus. Das sind umgerechnet rund 175 Euro im Monat. Vor 40 Jahren waren es noch rund 20 Prozent, vor 50 Jahren etwa 30 Prozent. In Rumänien gehen heute 37 Prozent des Einkommens für Nahrung drauf. Insgesamt setzte der deutsche Lebensmitteleinzelhandel vergangenes Jahr 123 Milliarden Euro um.

Im Biosegment betrug der Umsatz knapp 11 Milliarden Euro. Ökologische Lebensmittel hatten damit einen Marktanteil von rund 9 Prozent. „Bioprodukte zu kaufen ist in den meisten Fällen teurer“, sagt Büning-Fesel. Die unteren Einkommensschichten seien hier benachteiligt: „Da geht es nicht um Bio oder nicht Bio, sondern darum, satt zu werden.“ Laut Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2017 hatte etwa jeder dritte Hartz-IV-Empfänger seiner Selbsteinschätzung zufolge regelmäßig nicht ausreichend Geld für eine Mahlzeit.