Energiepreissteigerungen : 1106 statt 154 Euro für Gas

„Aufgrund der stark erhöhten Kosten für Energiebeschaffung haben wir Ihre monatliche Abschlagzahlung angepasst.“ Mit solchen oder ähnlichen Mitteilungen versetzen derzeit Energieanbieter zahlreiche Kunden in Schrecken. Neu festgesetzte Abschlagszahlungen übersteigen die bisherigen Abschläge oft um ein Vielfaches. In einem Fall, der der F.A.Z. vorliegt, muss der Kunde statt eines monat­lichen Abschlagbetrags von rund 154 Euro künftig knapp 1106 Euro zahlen, also mehr als siebenmal so viel. In einem anderen Fall steigern die Vorauszahlungen von 240 Euro auf knapp 1630 Euro, also ebenfalls etwa ein Anstieg um den Faktor sieben.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Die Energieversorger geben sich auf Nachfrage fürsorglich. „Um extreme Nachzahlungen zu vermeiden, ist es ratsam die Höhe der Abschläge entsprechend anzupassen“, sagt eine Sprecherin der Gasag zu Schreiben, in denen das Berliner Energieunternehmen Gaskunden vor Kurzem über die Erhöhung der Abschläge informierte und dabei auf die aktuellen Preissteigerungen verwies. Verbraucherschützer halten dagegen: Abschlagszahlungen wirken wie ein kostenloses Darlehen der Stromkunden an die Versorger. Matthias Bauer, Abteilungsleiter Bauen, Wohnen, Energie der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, weist noch auf einen zweiten kritischen Punkt hin: Gehe der Energieversorger insolvent, was in diesen unsicheren Zeiten nicht unrealistisch sei, stünden die Chancen der Kunden auf Rückzahlung geleisteter Abschläge schlecht.