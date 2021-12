Erfolgreichstes Album 2021 : An Abba führt kein Weg vorbei

Kein Album hat sich in diesem Jahr in Deutschland so gut verkauft wie das Comeback-Album von Abba. Veröffentlicht 40 Jahre nach dem bis dahin letzten Album der schwedischen Superstars, steht „Voyage“ damit auf Platz eins der Bestenliste, wie die Ermittler der Offiziellen Deutschen Charts, GfK Entertainment, am Freitag mitteilten. Den zweiten Platz nimmt demnach Helene Fischer mit „Rausch“ ein, vor „Power Up“ von der australischen Rock-Band AC/DC – dem Spitzenreiter aus 2020. Auf Platz vier folgen Die Ärzte (“Dunkel“), Adeles „30“, veröffentlicht am 19. November, kommt auf auf Platz sieben.

In den Singlecharts geht der Titel an den schottischen Folk-Sänger Nathan Evans. Mit seiner Version von „Wellerman“, einem alten neuseeländischen Seemannslied, hatte er zunächst Ende des vergangenen Jahres auf TikTok für Furore gesorgt. Im Januar wurde der Song dann über das Universal Music-Label Polydor veröffentlicht. Damit steht Evans vor Superstar Ed Sheeran (“Bad Habit“) und „The Business“ von Tiësto. Eingeflossen für die Jahrescharts sind die Verkäufe aus der 50. Kalenderwoche des vergangenen Jahres bis zur 49. in 2021.

Abba als logische Nummer 1

Die Offiziellen Deutschen Charts werden im Gegensatz zu den Pendants in Großbritannien oder den USA nach Umsatz und nicht nach der Menge der jeweils verkauften Einheiten einer Veröffentlichung berechnet. Auch in Deutschland steht das Streaming längst für den größten Teil des Umsatzes auf dem Markt für Musikaufnahmen. 70,6 Prozent waren es zum Halbjahr. Allerdings fallen Verkäufe von physischen Tonträgern besonders bei den Albumcharts weiterhin sehr stark ins Gewicht.

Das Umsatzsystem verstärkt diesen Effekt nochmals. Schließlich floriert gerade bei Alben das Geschäft mit aufwendig gemachten Sondereditionen. Hier werden T-Shirts, Poster oder andere Fanartikel zum Tonträger beigelegt. Und auch dieser wird gerade mit Blick auf Vinyl-Versionen nur allzu gerne in limitierten, besonders gestalteten (und kostspieligeren) Varianten angeboten. Eine Option ist dies natürlich auch bei CDs. Universal Music hat im Falle von Abba so auch jeweils vier eigene Varianten mit den Konterfeis der Abba-Köpfe auf CD und sogar Kassette angeboten.

„Deutschland wohl das Abba-verrückteste Land“

Berücksichtigt werden solche „Bundles“ aber nur mit einem Wert von maximal 40 Euro, auch wenn der eigentliche Verkaufspreis höher liegt. Die Beigaben zum Tonträger müssen zudem etwa einen klaren Bezug zum Künstler haben und als „haptisches Produkt“ beiliegen.

Universal Music-Europachef Frank Briegmann hatte schon wenige Tage vor der Veröffentlichung von „Voyage“ Anfang November im Gespräch mit der F.A.Z. betont, dass bei Abba im Vergleich zu anderen Stars wie etwa Drake die Nachfrage nach physischen Tonträgern sehr hoch sein werde.

Streaming dominiert die Single-Charts

Mit Angaben zum Umsatz und oft auch zu Verkaufszahlen ist die Musikindustrie gewöhnlich sehr zurückhaltend. Eine Woche nach Veröffentlichung von „Voyage“ erklärte Briegmann aber zumindest, dass „Deutschland wohl das Abba-verrückteste Land der Welt ist, zumindest nach den Album-Verkaufszahlen zu beurteilen“.

Die Bedeutung von Tonträgern liegt naturgemäß auch an der insgesamt tendenziell älteren und im Vergleich weniger Streaming-affinen Abba-Zielgruppe. Im Umkehrschluss erklärt dieser Fakt – neben dem mit Herbst eher späten Veröffentlichungszeitraums der neuen Musik – auch, dass die Schweden in den Single-Charts keine große Rolle spielen. Denn hier geben vor allem die Streaming-Zahlen den Ausschlag. Von Abba wurden zwar auch physische Singles veröffentlicht, dies ist jedoch bloß ein Randphänomen.

Höchstplatzierung in einer Woche kann täuschen

Gerade deutsche Rapper mit enormer Präsenz in sozialen Medien und Streaming-freudigen Fans haben so oft ein Abo auf Top-Platzierungen in den Single-Rangliste. Unter anderem deshalb stößt das System in der Branche immer wieder auf Kritik stößt. Auch das Ignorieren von werbefinanzierten Streams, also von Nutzern ohne Abonnement bei Spotify & Co, oder das kostenlose Ansehen von Youtube-Videos wird mitunter kritisiert. Schließlich zeige dies ebenfalls die Relevanz eines Werks. Seit Ende 2020 wird allerdings die Radionutzung in den Singlecharts mitberücksichtigt.

Streams fließen mittels zwei gesonderter Formeln sowohl in den Album- als auch Singlecharts generell erst ab einer Länge von 31 Sekunden ein. Das ist auch die Grenze, ab der der Abruf bei der Ausschüttung an die Rechteinhaber der Musik berücksichtigt wird.

Erfasst werden sämtliche Umsatzzahlen aus Daten von mehr als 2800 Handelsgeschäften – von großen Elektro-Märkten bis zum kleinen Vinyl-Laden – sowie den verschiedenen Downloadportalen und Streamingdiensten. Die Listen werden Woche für Woche neu berechnet. Die Dauer des Aufenthalts in den Charts ist folglich ein besserer Gradmesser für Erfolg als die bloße Höchstplatzierung eines Werkes in einer Woche – oder eben die kumulierte Liste zum Jahresende.