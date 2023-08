Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan bedenkt Freunde und solche, die es werden sollen, gerne mit Hochtechnologie-Produkten heimischer Fertigung. Ganz vorn rangiert gerade das erste türkische Elektroauto Togg. Die Staatschefs Aserbaidschans, Usbekistans und Turkmenistans haben schon einen Wagen geschenkt bekommen, zuletzt auch die Oberhäupter der Vereinigten Arabischen Emirate, von Qatar und Saudi-Arabien. Noch lieber als den Batterie-SUV aber nehmen die Staatschefs derzeit andere Hightechprodukte aus der Türkei: Militärdrohnen.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



In puncto unbemannter Flugkörper ist die Türkei zu einer Macht geworden, technologisch, militärisch, wirtschaftlich. Erdoğan zählt sein Land zu den drei führenden Anbietern in der Welt. Die in diversen Kriegen erprobten Bayraktar TB2 des Istanbuler Unternehmens Baykar sind ein echter Verkaufsschlager. Aktuell zerschießen sie im Abwehrkampf der Ukraine russische Panzer, Fahrzeuge, Schiffe und Luftabwehrsysteme.