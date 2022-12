Vor der Wahl 2023 : Erdogan verteilt Renten-Geschenk

Auf der Sonnenseite: Senioren in Konya in Anatolien Bild: Picture Alliance

Ein halbes Jahr vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei ermöglicht der unter dem Druck hoher Inflationszahlen und schlechter Umfragewerte stehende Präsident Recep Tayyip Erdogan Millionen Arbeitnehmern einen vorgezogenen Renteneintritt. Etwa 2,3 Millionen Arbeitnehmer könnten unabhängig von ihrem Alter „sofort“ in den Vorruhestand gehen. Notwendige Voraussetzung dafür seien eine sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit von 20 bis 25 Jahren sowie ein Arbeitsbeginn vor September 1999, als die Ruhestandsregeln verändert worden waren.

Nach der Ankündigung Erdogans bildeten sich am Donnerstag nach türkischen Medienberichten lange Schlangen vor den Büros der Sozialversicherungsanstalt, weil Tausende Bürger die neue Regel nutzen wollten. Bisher beträgt das Renteneintrittsalter für Frauen 58 Jahre und für Männer 60 Jahre. Derzeit gibt es in der Türkei 13,9 Millionen Rentner.

Während Erdogan die Zusatzkosten nicht beziffern wollte, zitieren Agenturen Regierungskreise, wonach das Projekt im ersten Jahr rund 250 Milliarden Lira (12,5 Milliarden Euro) kosten werde. Der Betrag wird sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich erhöhen, da die Zahl der Arbeitnehmer, die von dem Vorhaben profitieren, auf fünf Millionen ansteigen dürfte. Daneben sei auch ein Hilfspaket für Arbeitgeber geplant, die den betroffenen Arbeitnehmern Abfindungen zahlen müssen.

Der türkische Staatshaushalt für das neue Jahr 2023 sah bisher Ausgaben von 4,47 Billionen Lira (224 Milliarden Euro) vor. Die Staatsverschuldung ist mit etwa 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes vergleichsweise niedrig.

Auch Anhebung des Mindestlohns

Erdogan sagte, seine Regierung suche die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise für die Bürger zu lindern. Mit der Anhebung des Mindestlohns, der öffentlichen Gehälter und der Renten habe sie gezeigt, dass sie an der Seite der Arbeitnehmer stehe. „Und wir werden dies auch weiterhin tun“, sagte Erdogan.

Er hatte erst vorige Woche angekündigt, den Mindestlohn Anfang Januar um 55 Prozent auf 8500 von 5500 Lira (431 Euro) anzuheben. Etwa 40 Prozent der Beschäftigten in der Türkei werden nach dem staatlich festgelegten Mindestlohn bezahlt. Wie bei den beiden vorherigen Anhebungen dürften solche für Rentner und Beamte folgen.

Erdogan reagiert damit auf die galoppierende Inflation von 85 Prozent, wobei sich der Preisanstieg für Lebensmittel und Wohnen auch nach amtlichen Daten binnen Jahresfrist mehr als verdoppelte. Im Dezember dürfte sie wegen des statistischen Basiseffekts nach dem starken Anstieg Ende 2021 sowie der weltweit sinkenden Energiepreise zurückgehen.

Ökonomen aber auch Organisationen wie die OECD sehen ebenso hausgemachte Fehler als Ursache für den fortgesetzten Wertverfall der Landeswährung Lira und der hochschießenden Rate der Geldentwertung.

Eingriffe in die Notenbank

Denn der Staatspräsident hat es der Notenbank verboten, die Inflation mit hohen Leitzinsen zu bekämpfen. Stattdessen hat er sie genötigt, den Leitzins auf 9 Prozent zu senken, was einer realen Verzinsung von minus 76 Prozent entspricht. Mit billigem Geld will er die Exportindustrie ankurbeln und das Wachstum befeuern, was in Teilen gelingt. Allerdings lassen die Wachstumskräfte in letzter Zeit spürbar nach.

Die OECD erwartet 2023 noch ein Plus des Bruttoinlandprodukts von 3 Prozent nach 5,3 Prozent in diesem Jahr. „Die Risiken sind hoch und dürften eher zunehmen“ urteilt sie in ihrem jüngsten Konjunkturbericht zur Türkei. Unter anderem heißt es dort: „Weitere erhebliche Mindestlohnerhöhungen könnten ebenfalls zusätzlichen Lohn- und Preisdruck auslösen.“

Ein „negativer Vertrauensschock“ aufgrund wachsender makroökonomischer Ungleichgewichte könnte zu einem chaotischen Anpassungsprozess führen, der wiederum eine stärkere Lira-Abwertung und einen Anstieg der Inflation auslösen könnte. Um das zu vermeiden, seien strukturelle Reformen und ein höherer Leitzins notwendig. Die Hilfe der Regierung sollte befristet und auf die Schwächsten ausgerichtet werden, um die fiskalischen Kosten einzudämmen.