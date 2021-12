Erdoğans Währungskrise : Das haben die Türken nicht verdient

In den späten Jahren seiner Präsidentschaft verfällt der türkische Staatspräsident Erdogan in autokratische Verhaltensweisen. Bild: via REUTERS

Was immer man vom türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan hält, Inkonsequenz kann man ihm nicht vorwerfen. Und so erscheint der Rauswurf von Finanzminister Lütfi Elvan nach nur einem Jahr folgerichtig. Denn der hielt wenig vom geld- und finanzpolitischen Kurs des allmächtigen Staatspräsidenten, der die Inflation beschleunigt und den Wert der Lira ins Bodenlose stürzen lässt.

Dass Erdoğan die Wirtschaft des Landes zielstrebig schädigt und breite Schichten seines immer schärfer in wenige Reiche und viele Arme geteilten Landes ruiniert, will er nicht wahrhaben. In den späten Jahren seiner Karriere macht Erdoğan sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Kritiker ersetzt er durch Jasager. In der Notenbank hat er missliebige Gouverneure so lange ausgetauscht, bis sie tun, was er will – obwohl die Verfassung die Unabhängigkeit der Geldpolitik festschreibt.