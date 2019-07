Erdöl : Opec behält Förderlimit um neun weitere Monate bei

Aktualisiert am

Für neun weitere Monate will die Organisation erdölexportierender Länder die Ölproduktion drosseln. Sie wollen damit ein Überangebot vermeiden, das die Preise senken würde.

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) tritt bei der Ölförderung zunächst weiter auf die Bremse. Die Mitgliedsländer des Exportkartells hätten sich bei ihrem Treffen in Wien darauf verständigt, neun weitere Monate, also bis März 2020, die Ölproduktion zu drosseln, teilte der Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate mit. Damit bestätige er vorherige Informationen eines Insiders.

Verhinderung eines Überangebots

Russland und Saudi-Arabien, die Nummer zwei und drei der Öl-Förderer hinter Amerika, hatten sich bereits am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Osaka für eine Verlängerung der bisherigen Förder-Bremse ausgesprochen.

Die als „Opec+“ bekannte Gruppe der 14 Opec-Staaten, Russland und anderer Förderländer hat ihre Produktion seit längerem um 1,2 Millionen Fass pro Tag (1 Fass = 159 Liter) gekürzt, was rund 1,2 Prozent der weltweiten Nachfrage entspricht. Damit soll ein Überangebot auf dem Ölmarkt verhindert werden, das die Preise drücken würde. Der bisherige Pakt lief am Sonntag aus.

Das nächste Opec-Treffen ist für den 5. Dezember anberaumt. Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte das Ölkartell mehrmals dazu aufgefordert, die Produktion anzukurbeln und damit den Preis des Rohstoffs zu drücken.