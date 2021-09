Energiepreise : Russlands riskantes Spiel mit Erdgas

In der Debatte, wer für die enorm hohen Erdgaspreise in Deutschland verantwortlich ist, werden immer schärfere Vorwürfe an Russland laut: Dessen staatlich kontrollierter Gaskonzern Gazprom ist Deutschlands wichtigster Erdgaslieferant. Insbesondere die Grünen halten dem Kreml „bewusste Lieferkürzungen“ vor, die dazu führen sollten, dass die „unnötige Pipeline Nord Stream 2 schneller und an den europäischen Spielregeln vorbei in Betrieb“ genommen werde, wie der Fraktionsvize der Grünen, Oliver Krischer, der F.A.Z sagte. Im Vergleich zu 2019 – dem Jahr vor „Corona“ – habe Russland 20 Prozent weniger Gas nach Deutschland geliefert, so Krischer.

Auch der Vorsitzende der Regierungskommission „Energie der Zukunft“, der Umweltökonom Andreas Löschel, hält es für möglich, dass Russland durch Lieferkürzungen „die Preise hoch halten und politisch Druck aufbauen will, um zu zeigen, dass Nord Stream 2 wichtig ist für die Versorgung“. Eigentlich könnte der europäische Erdgasbedarf augenblicklich auch durch die bisherigen Leitungen ohne Nord Stream 2 ausreichend beliefert werden. Europa steht mit der Versorgung mit Erdgas zur Zeit insgesamt nicht gut da, urteilt er.

Für den hohen Gaspreis gibt es mehrere Gründe – einer von ihnen ist, dass die unterirdischen Gasspeicher, aus denen der zusätzliche Gasverbrauch im Winter abgedeckt wird, noch nicht ausreichend gefüllt sind. Auch hier sei Moskau in der Verantwortung, sagt Grünen-Vize Krischer, denn die 25 Prozent der Speicherkapazitäten, die Gazprom kontrolliere, seien besonders schlecht gefüllt.

Abhängig von russischer Energie

Die Vermutungen, dass Gazprom gezielt Liefermengen verknappen könnte, haben durchaus eine Grundlage: In der Vergangenheit hat Russland mehrfach Gas als Druckmittel genutzt, um seine Ziele durchzusetzen, etwa in dem sogenannten Gaskrieg mit der Ukraine Anfang 2009. Und der Kreml sorgt selbst dafür, die Vorwürfe zu nähren. So stellte Kremlsprecher Dmitrij Peskow mehr Gaslieferungen in Aussicht, wenn Nord Stream 2 in Gang gesetzt sei: Die Inbetriebnahme der neuen Ostsee-Pipeline – die zwar schon fertig gebaut ist, aber noch zertifiziert werden muss – werde die Gaspreise auf dem europäischen Spot-Markt „deutlich ausbalancieren“, sagte Peskow kürzlich.

Auch Präsident Wladimir Putin äußerte sich mit Schadenfreude über die hohen Gaspreise in Europa: Sie seien das Ergebnis einer marktbasierten Preisentwicklung, die sich „Schlauköpfe“ in der EU-Kommission ausgedacht hätten, sagte Putin kürzlich. Damit spielte er auf Bestrebungen der EU an, den Energiemarkt zu diversifizieren, um von Russland unabhängiger zu werden – was dazu führte, dass Russlands Gas nicht mehr ausschließlich durch langfristige Lieferverträge, sondern auch durch Handel auf dem Spot-Markt, auf dem Geschäfte kurzfristig und zum aktuellem Preis abgeschlossen werden, nach Europa gelangen.