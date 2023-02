Erdbeben in Türkei und Syrien : Der wirtschaftliche Schaden geht in die Milliarden

Das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien hat nicht nur Tausende Opfer gefordert, auch die Infrastruktur wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem die Energieversorgung ist stark getroffen.

Gut 5000 Todesopfer, 16.000 Verletzte und Tausende Vermisste in der Türkei und Syrien. So lautete am Dienstagmorgen die schreckliche Bilanz einen Tag nach dem schwersten Erdbeben in der Region seit Jahren. Auch die wirtschaftliche Infrastruktur wurde von den wiederholten Erdstößen mit einer Stärke von 7,7 tief getroffen. Tausende Häuser sind zerstört, Kliniken und andere öffentliche Einrichtungen beschädigt, Straßen teils nicht befahrbar. Die Höhe des wirtschaftlichen Schadens ist nicht annähernd absehbar, er wird aber in die Milliarden gehen.

Die türkische Seefahrtsbehörde teilte mit, das Erdbeben habe einen großen Hafen in der Mittelmeerküstenstadt Iskenderun beschädigt. Fotos zeigten Hunderte umgestürzte und ineinander verkeilte Schiffscontainer, in deren Mitte ein hell loderndes Feuer ausgebrochen war. Über dem internationalen Hafen Limak Port Iskenderun schwebte eine hohe, schwarze Wolke. Der Betrieb in anderen Häfen konnte fortgesetzt werden.

Die Energieinfrastruktur des Landes habe schwere Schäden erlitten, sagte Fatih Dönmez, Minister für Energie und natürliche Ressourcen. Stromleitungen, Erdgaspipelines und Erdgasverteilanlagen seien stark beschädigt.

Gas fällt bei eisigen Temperaturen aus

Der staatliche Pipeline-Betreiber BOTAŞ teilte mit, dass die Gasversorgung in den südöstlichen Provinzen Gaziantep, Hatay und Kahramanmaraş sowie einigen anderen Bezirken wegen Schäden an einer Gasfernleitung unterbrochen wurde. In diesen Gebieten könne es auch zu Stromausfällen kommen, sagte der Minister. Das trifft die Menschen umso mehr, als in der schneebedeckten Gegend eisige Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschen. Reparaturarbeiten waren unmittelbar nach dem Beben angelaufen.

Man habe mobile Generatoren in die Region geschickt. „Insbesondere werden wir versuchen, Einrichtungen wie Krankenhäuser, Suppenküchen und Bäckereien mit Erdgas und Energie zu versorgen“, versprach der Minister.

Wichtige internationale Pipelines und die mehrere hundert Kilometer westlich vom Epizentrum liegende Baustelle des ersten türkischen Atomkraftwerkes Akkuyu seien jedoch nicht betroffen. Es habe keine Schäden an der Kerkuk-Ceyhan-Pipeline, die Öl vom Irak in die Türkei transportiert, oder an der aus Aserbaidschan kommenden Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC)-Pipeline gegeben, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters einen Beamten des Energieministeriums.

Leck in der Ölleitung, AKW unbeschädigt

Nach dem Erdbeben am Montag unterband die irakische Regionalregierung Kurdistan-Irak (KRG) dennoch die Lieferung durch die von ihr betriebene Pipeline, die von den nördlichen Kirkuk-Feldern des Irak nach Ceyhan führt, teilte das Ministerium für natürliche Ressourcen der Region mit. Der Export werde nach einer sorgfältigen Inspektion der Pipeline wieder aufgenommen. Durch die Leitung fließen etwa 475.000 Barrel am Tag, weitere 600.000 kommen über die BTC aus Aserbaidschan.

BP Aserbaidschan, das diese Leitung betreibt, berichtete von einem „kleinen“ Ölleck in Ceyhan. Das habe dazu geführt, dass der Betrieb des Ölterminals im Mittelmeerhafen Ceyhan bis Mittwoch eingestellt wurde, um – so die Behörden – „unerwünschte Zwischenfälle“ nach dem nur 150 Kilometer entfernt ausgebrochenen Beben zu verhindern.

Das derzeit vom russischen Konzern Rosatom gebaute erste türkische Kernkraftwerk Akkuyu habe keine Schäden erlittene, teilte der Bauherr mit. „Hier waren Erschütterungen von etwa 3,0 Stärke zu spüren … aber unsere Spezialisten haben keine Schäden an Gebäuden, Kränen oder Ausrüstung gemeldet“, zitierten türkische Medien eine Rosatom-Vertreterin. Dennoch untersuche man die Anlage, die bis Juni in Betrieb genommen werden soll und bis zu 10 Prozent der türkischen Stromnachfrage decken soll.