Erbschaftsteuer : Was der Streit ums Erben verfassungsrechtlich bedeutet

Was der Streit ums Erben verfassungsrechtlich bedeutet

Neubausiedlung in München: Mit das meiste Erbe der Deutschen steckt in Immobilien. Bild: Picture Alliance

Politisch ist Bayern im Streit über die Reform der Erbschaftsteuer gescheitert. Nun will die Staatsregierung vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ziehen. Zum einen geht es der Regierung Söder dabei um eine Erhöhung der Erbschaftsteuerfreibeträge, „die den teilweise massiven Wertsteigerungen bei Einfamilienhäusern Rechnung tragen müssen“. Zum anderen streitet Bayern für eine Regionalisierung der Erbschaftsteuer: Da den Ländern das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer zusteht, sei es „nur konsequent, den Länderparlamenten die letzte Entscheidung über die Höhe der Freibeträge und weitere Kernelemente der Steuer vorzubehalten“.

Für FDP-Politiker ist der angekündigte Gang nach Karlsruhe „Klamauk“ oder eine „PR-Aktion“. Der Heidelberger Verfassungs- und Steuerrechtsprofessor Ekkehart Reimer sieht in einigen Punkten aber durchaus verfassungsrechtlichen Klärungsbedarf. Grund dafür ist die – im internationalen Vergleich – ungewöhnliche Konstruktion der deutschen Finanzverfassung. Die Erträge aus der Erbschaftsteuer gehen an die Länder, über die gesetzliche Ausgestaltung bestimmt aber der Bund. Das führe fast unvermeidlich zu Konflikten, sagt Reimer im Gespräch mit der F.A.Z.

In Bayern gibt es zudem noch eine Besonderheit: „Die Erbschaftsteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern“, heißt es in der Landesverfassung. „Bayern ist demnach verpflichtet, den Lenkungszweck der Erbschaftsteuer nicht aus den Augen zu verlieren“, erläutert Reimer. Für die Gesetzgebung des Bundes ist dagegen allein das Grundgesetz der Maßstab.

„Wer viel erbt, kann auch viel zahlen“

Ob die neuen Bewertungsregeln für Immobilien mit dem Grundgesetz im Einklang stehen, ist am Prinzip der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu messen, das aus dem allgemeinen Gleichheitssatz abgeleitet wird. Danach gilt: Wer viel erbt, kann auch viel zahlen. Ist die Zahllast nun aber so hoch, dass Erben verkaufen müssen, sei auch das grundrechtlich geschützte Erbrecht tangiert, erläutert Reimer. Wird das Familienheim vererbt, muss der Steuergesetzgeber zusätzlich den Grundrechtsschutz der Familie beachten. Noch heikler wird es, falls der Erbe selbst im Familienheim lebt und die Steuerlast nun so hoch wird, dass er verkaufen und ausziehen muss. Dieses Szenario nennt Bayern denn auch als Grund dafür, dass die neuen Bewertungsregeln nicht hinnehmbar seien.

Doch der Gesetzgeber hat Vorsorge getroffen, um solche Härten zu vermeiden, vor allem durch Befreiungen von der Erbschaftsteuerpflicht für Ehegatten und Kinder. Greifen diese Befreiungen nicht, besteht die Möglichkeit einer zinslosen Stundung. „Ich sehe nicht, dass jemand durch die neuen Regelungen zur Erbschaftsteuer zum Notverkauf gezwungen werden könnte“, so die Schlussfolgerung des Ulmer Rechtswissenschaftlers Heribert Anzinger.

Bayern will selbst über Freibeträge entscheiden

Aus bayerischer Sicht sind die aktuellen Regelungen aber auch deshalb nicht akzeptabel, weil regionale Besonderheiten nicht ausreichend berücksichtigt würden. Da sich die Verkehrswerte von Immobilien im Bundesgebiet höchst unterschiedlich entwickelt hätten, sei es „dringend geboten“, dass nicht länger der Bund, sondern die Länder selbst über Kernelemente der Erbschaftsteuer wie etwa die Freibeträge entscheiden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2014 – ungefragt – entschieden, dass der Bund für die Erbschaftsteuer zuständig sei, und dies mit der „Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit“ begründet. Reimer gibt jedoch zu bedenken, dass es seitdem Verfassungsänderungen zur Grundsteuer gegeben habe, verbunden mit neuen Spielräumen für die Länder, die diese auch eifrig genutzt hätten. Dieser „Erfahrungszuwachs“, so Reimer, böte durchaus Anlass, sich noch einmal genau anzuschauen, ob die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts zugunsten der Bundeszuständigkeit auch hinsichtlich der Bewertung von Immobilien noch überzeugen könne.