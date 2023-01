Erbschaftsteuer-Reform : Worauf es jetzt bei der Erbschaftsteuer ankommt

Die Erbschaftsteuer treibt viele um – allerdings ganz unterschiedlich: Den einen ist sie zu hoch, den anderen zu gering. Stoff zum Streiten bietet sie auf jeden Fall. Zuletzt sorgten die Änderungen zum Jahreswechsel für Aufregung. Das Finanzamt berechnet nun mit aktualisierten Kriterien den Wert von vererbten oder ge­schenkten Immobilien, wenn die Gutachterausschüsse vor Ort keine Daten für vergleichbare Objekte bereitstellen. Die Sorge ist groß, dass dies zu deutlich höheren Erbschaftsteuern führt.

Wie immer in Deutschland ist die Sache komplex. Die Höhe der Erbschaftsteuer und der damit eng verbundenen Schenkungsteuer hängt von vielen Faktoren ab: Vermögenshöhe, Verwandtschaftsgrad, Übertragung mit warmer oder kalter Hand. Nicht zuletzt spielt die Art des Vermögens eine wichtige Rolle. Unternehmenserben, die den Betrieb fortführen, können einen Großteil der Steuer gleichsam abarbeiten, vielfach die Last sogar auf null drücken. Gleichzeitig kann das Familienheim, wenn es an den Ehegatten oder ein Kind geht und diese darin leben, steuerfrei übertragen werden, zumindest wenn es kein Palast ist.

Jede Ausnahme führt zu Ungerechtigkeiten

Jede Ausnahme führt zu Ungerechtigkeiten. Warum können die Nachkommen einer industriellen Dynastie riesige Werte zum Steuerspottpreis einsacken, während andere erhebliche Summen an das Finanzamt abführen müssen, wenn sie ein vergleichbares Bankdepot erhalten? Die Antwort ist einfach: Man macht es, um die Familienunternehmen zu schonen, damit sie nicht im Generationenübergang unter Auszehrung leiden und gegenüber Aktiengesellschaften zurückfallen, weil diese un­abhängig von der Erbschaftsteuer wirtschaften. Weil der Mittelständler in Deutschland langfristig denkt, haben es viele zu erstaunlicher Größe in speziellen Märkten gebracht.

Ungerechtigkeiten gibt es weitere. Wenn ein Kind das schnuckelige Heim im malerischen Ahrenshoop erbt und die übrigen ähnlich hohe Barmittel, müssen diese kräftig Steuern zahlen, während der bevorzugte Erbe unbelastet auf die Weite des Meeres schauen kann. Das treibt den Spaltpilz in die trauteste Familienrunde. Ärgerlich ist auch, wenn alle Nachkommen fern der Heimat schuften und nicht selbst im alten Heim wohnen können. Verkauf und Vermietung bestraft der Fiskus sofort mit einem höheren Steuerbescheid.

Inwieweit sich die jüngsten Anpassungen in einem konkreten Fall auswirken, ist schwer zu sagen, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Auch können die Betroffenen sich mit Gutachten wehren. Aber wenn sie damit nicht durchkommen und der Wert des Gebäudes den persönlichen Freibetrag übersteigt, droht eine spürbar höhere Steuerlast. Wenn es um ein großes Mietshaus geht und liquide Mittel fehlen, ist guter Rat gefragt. Stundung kann helfen, muss aber nicht. In schwierigen Fällen wird das Ergebnis eine Mieterhöhung oder der Verkauf des Hauses sein. Letzteres ist für die Bewohner meist auch nicht schön, da die neuen Eigentümer den Kaufpreis einspielen wollen.

Für Christian Lindner ist das alles misslich. Der Finanzminister hat selbst den Gesetzentwurf vorgelegt, der so manche Immobilien höher be­lasten dürfte. Das war verfassungsrechtlich kaum zu vermeiden. Aber warum hat er nicht parallel die Freibeträge angepasst? Er hätte es zu­mindest versuchen können. So gab er der Union eine Steilvorlage, die diese dankbar aufgriff. Sie brachte den Antrag „Keine Erbschaftsteuererhöhung durch die Hintertür“ in den Bundestag ein.

In der Debatte verwiesen SPD, Grüne und Linkspartei auf die ungleiche Vermögensverteilung im Land. Wer erbe, sollte einen (größeren) Teil abgeben, viele Bürger bekämen schließlich nichts. Die FDP wand sich und argumentierte, die Union hätte ja früher selbst die Freibeträge anheben können. Die AfD kritisierte ungehemmt den Eingriff in den Familienverbund und die Be­lastung des Mittelstands.

Aus Sicht des Erblassers oder Schenkenden kann man natürlich fragen, warum sein aus hoch versteuertem Einkommen gebildetes Vermögen nochmals belastet wird. Aber für die Begünstigten bleibt es ein Zufluss, für den sie im Zweifel nichts leisten mussten. Ein Land, das Arbeit stark besteuert, kann größere Erbschaften und Schenkungen schwerlich komplett freistellen. Aber die Ungerechtigkeiten im System sprechen für eine weitere Reform – mit einem niedrigen Steuersatz für alle und auf alles. Wenn dieser weniger als 10 Prozent beträgt, muss kein Erbe den Familienbetrieb plündern, um das Finanzamt zu befriedigen. Das ist pragmatisch und gerecht. Damit sollten alle gut leben können – selbst vermögende Erblasser.