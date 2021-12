Energieversorgung : Das teure Erbe der Atomkraft

Nikolaus Valerius feiert dieses Jahr Silvester im Atomkraftwerk. Jedenfalls wird Valerius, Vorstandsmitglied des Essener Stromerzeugers RWE Power, am letzten Tag des Jahres aus dem Ruhrgebiet ins bayerische Gundremmingen reisen, um am Abend dabei zu sein, wenn das Kernkraftwerk in der Nähe der kleinen Gemeinde ein für alle Mal vom Stromnetz geht. Die Dienstreise des RWE-Managers ist als Dankesgeste an die Belegschaft vor Ort gedacht, die den Reaktor 37 Jahre lang gesteuert und gewartet hat. In Gundremmingen, das an der Donau zwischen Ulm und Augsburg liegt und knapp 1400 Einwohner zählt, zeigt sogar das Gemeindewappen eine Abbildung des Bohr’schen Atommodells.

Am Neujahrstag ist hier Schluss mit dem Atomstrom. Gundremmingen C ist neben Grohnde in Niedersachsen und Brokdorf in Schleswig-Holstein eines von drei deutschen Atomkraftwerken, die zum Jahreswechsel stillgelegt werden. Danach sind nur noch die Kraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland in Betrieb, die zwölf Monate später den Betrieb einstellen werden. Mehr als hundert kerntechnische Anlagen sind seit den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in Deutschland zu Forschungszwecken und für den kommerziellen Betrieb gebaut worden. 2022 wird das letzte Jahr werden, in dem Deutschland noch eigenen Atomstrom erzeugt.

Dabei haben die Kernkraftwerke, die vergangenes Jahr noch rund 18 Prozent der Stromerzeugung lieferten, kurz vor der Abschaltung neue Fürsprecher gewonnen. Vor allem aus der Wirtschaft kommt Kritik am Atomausstieg. „Wir sollten über eine Rückkehr zur Kernkraft sprechen“, findet Stefan Wolf, der Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. Schließlich müsse der Strom für die vielen neuen Elektroautos auf den Straßen ja irgendwo herkommen. „Für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wäre es sinnvoll, diese Kernkraftwerke weiter zu betreiben“, mahnt auch der frühere BASF-Chef Jürgen Hambrecht. Der neue Vorstandschef des Linde-Konzerns, Sanjiv Lamba, hält den deutschen Atomausstieg ebenfalls für einen Fehler. Und in der Politik fordert Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): Nachdem der Kohleausstieg beschlossen sei, müsse sich die Nation die Atomkraft „als Option offenhalten“.

Meinungsumfragen zeigen, dass in der Bevölkerung die Mehrheit für den Atomausstieg schrumpft: Vor zehn Jahren waren drei von vier Deutschen für die Abschaltung, jetzt sind es nur noch 56 Prozent der Bürger. Befürworter der Kernkraft argumentieren, der Atomstrom sei klimaschonend, er werde angesichts der angestrebten früheren Abschaltung der deutschen Kohlekraftwerke und extrem hoher Erdgaspreise weiterhin gebraucht.

RWE hat „null Interesse an Atomkraft“

Die Betreiber der deutschen Atomkraftwerke halten diese Debatte indes für ein Hirngespinst. „Befremdlich“ sei die Diskussion, wundert sich Eon-Chef Leonhard Birnbaum, dessen Energiekonzern neben EnBW und RWE zu den drei Atomkraftwerksbetreibern im Land zählt. Auch der RWE-Manager Valerius will keine Zweifel aufkommen lassen. „Unser Interesse an einem Weiterbetrieb ist gleich null“, sagt er. Für sein Unternehmen sei der Atomausstieg irreversibel: „Die Zukunft von RWE liegt in den erneuerbaren Energien.“ Mitte November hat das Unternehmen seine neue Strategie „Growing Green“ vorgestellt: 50 Milliarden Euro will RWE bis 2030 in Windkraft, Solarparks und Wasserstoffwirtschaft investieren. Neue Erdgaskraftwerke sollen die Stromversorgung auch in den Zeiten sicherstellen, in denen die Erneuerbaren nicht genug liefern. Diese Anlagen will RWE später mit klimaschonendem grünem Wasserstoff weiterbetreiben.