Neues Entlastungspaket : Preisbremse überfordert Stadtwerke

Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung lässt bei den Energiekosten so viele grundlegende Fragen unbeantwortet, dass sich die ersten Beteiligten an die Fehler der Gasumlage erinnert fühlen. „Ein Problem bei der Gasumlage war ja, dass die praktischen Dinge aus dem Blick geraten sind. Das darf keinesfalls wieder passieren“, warnte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, gegenüber der F.A.Z.. „Deshalb ist unsere dringende Warnung, jetzt keine Schnellschüsse zu fabrizieren, die sich anschließend nicht verwirklichen lassen.“ So hätten die Stadtwerke, die der VKU vertritt, weder die Computerprogramme noch die Daten, um die Basisversorgung der Kunden oder die abzuschöpfenden „Zufallsgewinne“ der Unternehmen zu berechnen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die Chefin des Energieverbands BDEW, Kerstin Andreae, mahnte, die Regierung müsse die Maßnahmen „zügig“ konkretisieren. „Insbesondere die geplanten Eingriffe in den hochkomplexen Markt sind extrem sensibel und bedürfen einer fundierten fachlichen Folgenabschätzung“, so Andreae gegenüber der F.A.Z. Die Energiebranche müsse „eng eingebunden“ werden und ausreichend Zeit erhalten: „Grundsätzlich sind in einem Massenmarkt aufwendige und kundenspezifische Änderungen nicht schnell und ohne hohen Aufwand abbildbar.“ Es brauche Lösungen, die einfach in der Berechnung und unkompliziert in der Umsetzung seien: „Nur wenn administrativer Aufwand auf ein Minimum reduziert wird, ist eine zeitnahe Umsetzung überhaupt möglich.“