Drittes Entlastungspaket : Wer bekommt wie viel?

Aktualisiert am

Mit einem 65-Milliarden-Euro-Paket will die Bundesregierung Bürger finanziell entlasten. Je nach Einkommen und Familienstand kann dabei ein vierstelliger Betrag rausspringen. Wie viel davon durch die Inflation aufgezehrt wird, ist offen.

Familien will die Bundesregierung besonders entlasten. Bild: Maria Klenner

Seit der Vorstellung des dritten Entlastungspakets darf gerätselt werden: Was bringt es dem einzelnen Bürger? Und was kosten die verschiedenen Maßnahmen den Staat? Die Spitzen der Ampelkoalition haben die Gesamtzahl von 65 Milliarden Euro genannt, aber bislang keine Zahlen für die verschiedenen Punkte des Entlastungspakets. Die bemerkenswerte Begründung: Dafür sei es noch zu früh.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Trotz der noch offenen Fragen hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln schon mal gerechnet, zunächst nur für die Dinge, die hinreichend präzisiert wurden. Die Ökonomen berücksichtigen die Entlastungen aus der Entschärfung der kalten Progression, der Anpassung des Kinderfreibetrags, der Kindergelderhöhung sowie die vollständige Abzugsfähigkeit der Rentenversicherungsbeiträge, wobei Letzteres schon mit dem Jahressteuergesetz auf den Weg gebracht worden ist, also nicht wirklich neu ist. Doch da die Ampel dies mit in das Paket gepackt hat, ist es jetzt auch Teil der errechneten Entlastungen.