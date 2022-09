Entlastungspaket : Bazooka Nummer zwei

Nicht kleckern, sondern klotzen: Dieses Motto gilt nicht nur für die Anzahl der Stunden, die die Ampelkoalition um das dritte Entlastungspaket gerungen hat, obwohl sie doch den Nachtsitzungen eigentlich abschwören wollte. Es gilt auch für den Inhalt des Pakets. So ziemlich jeder Vorschlag, der in den vergangenen Wochen von einem der drei Koalitionspartner in die Runde geworfen wurde, hat es in das 13-seitige Abschlussdokument des Koalitionsausschusses geschafft. Die „Bazooka“, die Olaf Scholz (SPD) vor zweieinhalb Jahren, damals noch als Finanzminister, gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie in Stellung brachte, hat in der Nacht zum Sonntag eine Nachfolgerin bekommen.

Geplant sind eine Art Übergewinnsteuer (die jetzt „Abschöpfung von Zufallsgewinnen“ heißt), ein Preisdeckel für ein Grundkontingent an Strom, mehr Kindergeld, mehr Wohngeld, Einmalzahlungen für Rentner, Studenten, Azubis, ein Nachfolger des 9-Euro-Tickets und vieles mehr. Belastungen wie der steigende CO2-Preis werden aufgeschoben, Erleichterungen wie die volle steuerliche Absetzbarkeit der Rentenbeiträge vorgezogen. Aus 449 Euro Hartz IV werden 500 Euro Bürgergeld.

Ach ja, außerdem soll der Steuertarif an die Inflation angepasst werden. In den vergangenen Jahren war das eine Selbstverständlichkeit, aber nachdem SPD und Grüne in den vergangenen Wochen diesen Mechanismus zum sozialpolitischen Instrument umzudeuten versuchten, ist auch das nun Teil des Entlastungspakets.

Inwieweit dieses Paket die Bürger tatsächlich entlasten wird, ist noch nicht gesagt. Es strotzt vor Rechenkunst, schon Geplantes mit Neuem zu verknüpfen. Dass die Bundesregierung am Sonntag auch auf Nachfragen nicht darlegen konnte, welche der einzelnen Maßnahmen wie viel zu der Gesamtsumme von 65 Milliarden Euro beitragen sollen, lässt erahnen: Da sind noch ziemlich viele Hoffnungswerte dabei.

Indirekt bestätigte das auch Finanzminister Christian Lindner (FDP), indem er den erforderlichen Finanzmehrbedarf für dieses und nächstes (!) Jahr zusammen auf nur 32 Milliarden Euro bezifferte.

Unklar ist nicht zuletzt, was die angekündigten Eingriffe auf dem Strommarkt den Bürgern tatsächlich bringen werden. Die Forderung, die Mehrgewinne jener Stromerzeuger, die kein teures Gas nutzen, an die Verbraucher umzuverteilen, mag in der Bevölkerung überaus populär sein. Doch staatlich diktierte Höchstpreise – man könnte auch sagen: Planwirtschaft – haben in der Vergangenheit selten funktioniert. Man denke nur an die Mietpreisbremse und den Berliner Mietendeckel, die zu allerlei Ausweichmechanismen führten, die das Wohnen für die Verbraucher letztlich nur noch teurer machten.

Besser als an den Symptomen herumzudoktern wäre es, die Ursache der Probleme anzugehen, das knappe Angebot zu erhöhen. In dem einen Fall heißt das: mehr Wohnungen bauen, auf die aktuelle Krise gemünzt: jeden verfügbaren Energieträger nutzen. Doch über eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke wollte der Koalitionsausschuss lieber nicht beraten. Dafür hätte die eine Nacht nicht gereicht. Dabei muss man nicht das Ergebnis eines Stresstests abwarten, um zu wissen: Ohne eine Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke wird die Energie noch viel teurer.