Entlastungsdebatte : So sollen die Energiehilfen kommen

Wer bekommt die Soforthilfe?

Privathaushalte sowie kleine und mittelgroße Unternehmen, die mit Gas oder Fernwärme heizen, sollen laut Kabinettsbeschluss vom Mittwoch für den Monat Dezember keine Abschlagszahlung leisten müssen. Der Bund will über die staatliche Förderbank KfW den Versorgern bis Anfang Dezember das Geld erstatten, damit diese die Abschläge nicht von den Kunden einziehen. Ob das angesichts der knappen Zeit in der Praxis so gelingt, oder ob nicht doch der Abschlag abgebucht und dann wieder gutgeschrieben wird, wird sich Anfang Dezember zeigen. Unmittelbar zu spüren bekommen die Soforthilfe all jene Verbraucher, die selbst den Vertrag mit dem Versorger abgeschlossen haben, zum Beispiel Hauseigentümer oder auch Mieter von Wohnungen mit einer eigenen Gastherme. In Mehrfamilienhäusern mit Zentralheizung wird die Entlastung zunächst auf dem Betriebskostenkonto gutgeschrieben und 2023 dann mit der Abrechnung für das Jahr 2022 gemäß dem verwendeten Heizkostenschlüssel auf die einzelnen Wohneinheiten verteilt.

Wie viel Geld gibt es?

Eingeplant sind für die Soforthilfe 9 Milliarden Euro. Das Geld kommt aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den Bundestag und Bundesrat kürzlich mit 200 Milliarden Euro gefüllt haben. Die Höhe der individuellen Entlastung berechnet sich für Gaskunden so: Ein Zwölftel des Jahresverbrauchs, wie ihn der Versorger im September geschätzt hat, multipliziert mit dem im Dezember gültigen Kilowattstundenpreis. Für andere Preiselemente soll auch ein Zwölftel erstattet werden. Achtung: Die Höhe der Soforthilfe und der nicht abgebuchte Dezemberabschlag können voneinander abweichen. Die Versorger sollen etwaige Unterschiede mit der nächsten Rechnung ausgleichen. Maßgeblich für die Höhe der Entlastung ist die obige Formel für die Soforthilfe, nicht der Dezemberabschlag. Für Fernwärmekunden ergibt sich die Entlastung aus der Abschlagszahlung im September plus 20 Prozent. Mit dem Aufschlag sollen seitdem erfolgte Preiserhöhungen abgedeckt werden.

Was müssen Mieter beachten?

Mieter überweisen in der Regel jeden Monat neben der Kaltmiete eine Vorauszahlung für die Betriebskosten an ihren Vermieter. Wurde diese Vorauszahlung in diesem Jahr noch nicht an die gestiegenen Gaspreise angepasst, ändert sich im Dezember nichts. Die Soforthilfe wird auf dem Betriebskostenkonto gutgeschrieben und in der Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2022 berücksichtigt. Hat der Vermieter die Vorauszahlungen schon angehoben, sollen die Mieter den Erhöhungsbetrag im Dezember nicht zahlen müssen. Handelt es sich um einen neuen Mietvertrag, sollen die Mieter im Dezember vom Gas- oder Fernwärmeabschlag befreit werden. Wie das praktisch ablaufen soll, ist noch offen.

Wann kommt die Preisbremse?

Die Preisbremse für Gas und Fernwärme soll von März an umgesetzt werden, aber schon rückwirkend ab Februar gelten. Gaskunden sollen von da an bis zum 30. April 2024 80 Prozent ihres prognostizierten Jahresverbrauchs – Grundlage soll wieder die Prognose Stand September 2022 sein – für 12 Cent je Kilowattstunde bekommen. Für Fernwärmekunden liegt der Preisdeckel bei 9,5 Cent. Der Preis soll aber nicht von vorneherein so günstig sein, sondern die Kunden sollen erstmal weiter die hohen Preise an ihre Versorger zahlen und hinterher eine Prämie erhalten. Das soll ein Anreiz zum Energieeinsparen sein.