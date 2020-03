Engpässe in der Altenpflege : Und wer betreut die Oma jetzt?

Heidi Jung ist 93 Jahre alt und ein bisschen wackelig auf den Beinen. Aber ansonsten ist die Koblenzerin für ihr Alter ziemlich fit. Im täglichen Leben zur Seite steht ihr seit vier Jahren Iwona Wiszniewska. Doch jetzt ist Iwona nicht in Koblenz, sondern in ihrer polnischen Heimat nahe Breslau. Sie will dort bleiben. „Ich habe Angst vor dem Coronavirus“, sagt sie am Telefon.

Angst vor dem Virus hat auch Maria Gulmantowitz. Maria und Iwona wechseln sich alle paar Wochen in der Betreuung von Frau Jung ab. Maria hatte schon eine Woche verlängert, weil Iwona nicht kam. Doch jetzt ist auch sie abgereist, mit dem Bus nach Allenstein (Olsztyn). Der letzte Bus für den 22-Stunden-Trip ging Montagabend. Ihre Schwägerin hatte schon vor zwei Wochen das Flugzeug nach Danzig bestiegen, eine Freundin vorige Woche den Minibus. Um Heidi Jung kümmert sich jetzt erstmal ihre Tochter.

Neben vielen anderen Schwächen legt das Coronavirus eine weitere bloß – die der 24-Stunden-Betreuung alter Menschen. Die wird vielfach von Frauen aus dem Ausland geleistet. Niemand weiß genau, wie viele Betreuerinnen – oft als Pflegekräfte bezeichnet, was sie formell nicht sind – aus Polen, Rumänien, Bulgarien hier unterwegs sind. Der Verband für häusliche Betreuung und Pflege spricht von 300.000 Helferinnen.

Pflegeagenturen unter Stress

Viele werden über Agenturen vermittelt. Das hat für deutsche Kunden den Vorteil, dass sie in ihrem Heimatland sozialversichert sind, also dort in die Renten- und Gesundheitskassen einzahlen. Noch mehr arbeiten allerdings an Steuerbehörde und Sozialkasse vorbei. „Die alte Leute wollen Schwarzarbeit, wir sind denen sonst zu teuer“, sagte eine osteuropäische Betreuerin. Promedica24 ist laut Eigenwerbung Deutschlands größtes Unternehmen im Geschäft mit der Entsendung von Helferinnen. Im Gespräch fragt Geschäftsführer Peter Blassnig: „Können Sie sich vorstellen, was mit unserem System los wäre, wenn die geschätzt 300.000 24-Stunden-Betreuungskräfte abhauen würden?“ Die Antwort liefert er gleich mit. „Das wäre furchtbar.“

Auf jeden Fall ist die Lage derzeit angespannt. „Das Corona-Virus macht uns schon große Probleme", sagt Johannes Haas. Er ist Geschäftsführer des Verbands Pflegehilfe, der mehrere Hundert Vermittlungsagenturen vertritt. „Viele Agenturen haben nicht mehr genug Pflegekräfte, die sie nach Deutschland schicken könnten" sagt er und schätzt: „Da sind jetzt zehntausende Familien betroffen." Als die ersten Helferinnen vor zwei Wochen überstürzt die Heimreise angetreten hätten, seien die Betriebe sehr unterschiedlich darauf vorbereitet gewesen. Alle von dieser Zeitung befragten Anbieter berichten von „Stress". Blassnig von Promedica24, steht nach eigener Einschätzung vergleichsweise gut da. Die selbstorganisierten Bustransporte von und nach Polen würden aufrechterhalten, samt Fiebermessen und Desinfektion der Fahrzeuge. Weil die ungarische Grenze dicht ist, habe man schon Frauen aus Bulgarien eingeflogen. „Hier und da gab es mal einen Engpass, da war es gut, dass Familien ein paar Stunden oder ein paar Tage überbrücken konnten", sagt Walter Bruch vom Anbieter Actiovita. Es habe bei ihm keinen Fall ohne Betreuung gegeben. „Stand jetzt haben wir alles unter Kontrolle."

