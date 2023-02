Aldi, Asda, Morrisons: In England schränken viele Supermärkte den Verkauf von Gemüse ein. Ein Grund sind Ernteausfälle in Spanien und Marokko. Auch in Deutschland wird es teurer.

In vielen englischen Supermärkten stehen Kunden derzeit vor leeren Gemüseregalen. Insbesondere Tomaten, Gurken und Paprika sind knapp. Die Supermarktketten Asda, Morrisons und Aldi haben in dieser Woche begonnen, den Verkauf auf zwei oder drei Stück Gemüse je Kunde zu begrenzen. Auch Tesco meldet Schwierigkeiten.

Grund für die Engpässe sind schlechte Ernten wegen einer Kälteperiode in Marokko und in Spanien, von wo die Briten im Winter einen Großteil ihres Gemüses einführen. Marokko hat den Export zum Teil eingeschränkt.

Als verschärfender Faktor kommt aber in Europa hinzu, dass viele beheizte Gewächshäuser wegen der hohen Energiekosten ihre Produktion drosseln, wie die Präsidentin des englischen Bauernverbands National Farmers‘ Union, Minette Batters, erklärt. Der Anbau in den Gewächshäusern sei derzeit auf dem niedrigsten Stand seit vierzig Jahren. „Viele haben ihre Betriebe komplett eingemottet“, sagte Batters, die mehr staatliche Zuschüsse zur Energierechnung forderte.

Niederländische Hersteller in Sorge

Andernfalls könnte es zu einer länger andauernden Knappheit für Tomaten und Paprika sowie auch viele Salate, Blumenkohl und Brokkoli kommen. „Wir wollen alle eine Rationierung vermeiden, wie sie es im Dezember mit den Eiern gab“. Damals mussten viele Märkte den Verkauf einschränken, weil Eierproduzenten zu wenig lieferten und die Vogelgrippe mal wieder grassierte. Die britischen Bauern klagen zudem noch über den durch den Brexit verschärften Arbeitskräftemangel.

Auch in den Niederlanden haben viele Gewächshausbetreiber wegen der hohen Energiekosten den Betrieb zurückgefahren. Die Betriebe, die ihren Strom mit Gasmotoren erzeugen, verbrauchten 2022 nach Angaben der Statistikbehörde CBS knapp ein Drittel weniger Erdgas als im Vorjahr. Das Fachmedium „Nieuwe Oogst“ (Neue Ernte) schrieb: „Viele Gewächshausbetreiber haben sich wegen der hohen Kosten dazu entschieden, in den Wintermonaten zu schließen oder die Produktion zurückzuschrauben.“

Die Niederlande gehören zu den großen Agrarexporteuren der Welt. Die Gemüsepreise im eigenen Land waren am Mittwoch Thema im Rundfunk und in der Presse. Die Boulevardzeitung „De Telegraaf“ thematisierte Schwierigkeiten von Supermärkten, Regale zu füllen. Und die Preise steigen rasant. Ein Blumenkohl koste heute typischerweise 2,50 Euro, vor einem Jahr nur 1,75 Euro; Tomaten haben sich von 2,80 Euro auf 4 Euro verteuert. Die Branchenvereinigung Groenten Fruit Huis rief Verbraucher dazu auf, saisonübliche Produkte zu wählen.

Laut der genossenschaftlichen Rabobank, die im Agrarwesen besonders aktiv ist, könnte das Stimmungstief des Gewächshaussektors indes überwunden sein. Die Branche zeige sich widerstandsfähig genug, um durch den Winter zu kommen, heißt es in einer Analyse.

Die Gaspreise entwickelten sich weniger ungünstig als im Herbst befürchtet. Und viele Gewächshausbetreiber hätten sich angepasst und in energiesparende Maßnahmen investiert. Zwar seien Kosten auch durch höhere Preise für Saatgut und Verpackungen, Transport und Löhne gestiegen. „Aber es ist keine Panik entstanden.“

In Deutschland teilte Edeka mit, es gebe keine Knappheit an Gemüse. „Wir können die Versorgung unserer Märkte mit ausreichenden Mengen weiterhin sicherstellen“, so der genossenschaftliche Einzelhandelsverbund. REWE und Penny ließen mitteilen, es gebe ausreichend Tomaten & Co. zu kaufen. Auch zukünftig. Aber es gibt weniger Auswahl und die Preise steigen. „Die Angebotsstörung im Beschaffungsmarkt wirkt sich aktuell in der Bandbreite der zur Verfügung stehenden Sortenauswahl und in den resultierenden Marktpreisen aus“, erklärte ein Sprecher.