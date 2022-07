Energiewende : Auftrieb von Habeck

Aktualisiert am

Profiteur der Energiewende: Arbeiten an einer Windenergieanlage des deutschen Herstellers Enercon Bild: REUTERS

Nahezu unbemerkt hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds Ende Juni noch einmal einen Großkredit ausgereicht: 500 Millionen Euro gingen an den Windradhersteller Enercon aus dem ostfriesischen Aurich.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Susanne Preuß Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg. Folgen Ich folge





Eigentlich sollte man meinen, dass das Geschäft mit dem Wind in Zeiten der Energiewende eine Goldgrube ist. Tatsächlich aber steckt Enercon in einer Krise, wie auch die meisten anderen Unternehmen der Branche. Lange Genehmigungsverfahren und ein erheblicher Preisdruck haben das Geschäft abgewürgt und Tausende Arbeitsplätze zunichtegemacht. Alle großen Anbieter schreiben Verluste. Der börsennotierte Enercon-Konkurrent Nordex hat in den vergangenen Wochen gleich zwei Kapitalerhöhungen vorgenommen, um wieder genug Liquidität zu haben.