Solarzellen aus Deutschland : In Bitterfeld steht Europas einzige Massenproduktion

Die Solarindustrie in Deutschland war tot. Nun produziert ein Unternehmen in Bitterfeld wieder hocheffiziente Anlagen. Doch die Abhängigkeit von China ist groß.

Der Versuch, die europäische Solarindustrie wiederzubeleben, findet in einem deutschen Industriepark statt – er trägt den Spitznamen Solar Valley. Dort, in einem Stadtteil von Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, befindet sich die einzige Solarzellen-Massenproduktionsfabrik ihrer Art in Europa. In der Produktionshalle für Solarzellen schwingen Dutzende Roboterarme, Menschen sieht man kaum. Selbst an Weihnachten und Neujahr werden die Maschinen nicht stillstehen – vorausgesetzt die Schlüsselkomponente für die Produktion trifft pünktlich aus China ein.

Denn was beim Gas für Deutschland Russland war, ist bei den Solarzellen China, gesteigert um den Faktor zwei. Die Abhängigkeit Europas von China bei der Solarenergie sei „doppelt so schlimm“ wie die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas, sagt Produktionsleiter Jochen Fritsche. Europas Energiewende hänge insgesamt zu 80 bis 90 Prozent an Asien.